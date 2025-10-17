Diario de León

Azucarera deja tirados a los remolacheros de León alegando los «bajos rendimientos»

Rescinde los contratos de cultivo compartido, en los que el agricultor solo pone la tierra y riega

Durante estas semanas se está llevando a cabo la recogida de la remolacha en la provincia.

La organización agraria Asaja León ha denunciado la intención de la empresa AB Azucarera de rescindir varios contratos de cultivo compartido con agricultores de la provincia para la campaña 2025/2026.

La compañía ha comunicado a los productores afectados su decisión de dar por finalizados los acuerdos alegando que los agricultores «han desatendido el cultivo» y que los rendimientos estimados son inferiores a los deseados. Sin embargo, la organización agraria recuerda que estas mermas de producción podrían deberse a factores técnicos o de asesoramiento atribuibles a la propia empresa, como la elección de semillas o las dosis de abonado aplicadas, y no a la actuación de los agricultores, de las que «solo ellos son responsables».

Los contratos afectados corresponden a la modalidad de cultivo compartido, un modelo de contratación generalizado en los últimos años por el que se garantiza al agricultor unos ingresos mínimos concretos, compartiendo parte de los riesgos y beneficios de la producción.

Según ha explicado el secretario regional de Asaja, José Antonio Turrado, en este tipo de contratos que ha venido suscribiendo Azucarera con los remolacheros de la provincia, la empresa asume los costes del cultivo, mientras que el agricultor pone la tierra y la riega, asegurando de esta manera un ingreso mínimo por hectárea, ya que el riesgo de volatilidad de precios se elimina, y el precio se acuerda de antemano».

Desde esta organización agraria se considera que la rescisión unilateral de estos acuerdos no se ajusta a derecho, ya que «se están rescindiendo por motivos que no están contemplados en el contrato», explica José Antonio Turrado.

El secretario regional reconoce que muchos de los agricultores afectados están optando por aceptar acuerdos desfavorables para evitar un proceso judicial «largo y costoso». Según Asaja, AB Azucarera no ha ofrecido otra vía de resolución de conflictos que la judicial, en concreto a través de los Juzgados de La Bañeza.

Intervención de la Junta

Ante esta situación, Asaja de León ha solicitado la intervención de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, para que actúe mediante la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios, creada por el Decreto 47/2018 de 31 de octubre.

La organización agraria confía en que este mecanismo de mediación permita evitar litigios y proteger los derechos de los agricultores leoneses ante decisiones empresariales que, a su juicio, rompen el equilibrio contractual y ponen en riesgo la viabilidad del cultivo de remolacha en la provincia.

