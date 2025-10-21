Adjudicadas las obras del edificio de la Mina en Vivo en Caboalles

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Arriba Creado: Actualizado:

La Dirección General de la Fundación Santa Bárbara ha adjudicado las obras de reforma parcial del edificio principal de la Escuela Laboral de Laciana para uso Hostelero y expositivo, a la empresa Técnicas Construcción Sevemul, S.L. con un importe de 291.168 euros, un tiempo de ejecución de nueve meses, convirtiendose de este modo en el Centro de recepción de visitantes del proyecto La Mina en Vivo, ubicada en Caboalles de Arriba.

Las actuaciones que se incluyen son transformar el vestíbulo de acceso en un espacio de acogida y recepción de visitantes, incluida una zona de tienda, así como transformar dos aulas en bar-cafetería, office, almacén y zona de mesas, para el uso de los visitantes después del recorrido turístico por la Mina. Además del uso hostelero, se mejora la luminosidad del espacio. Y adaptar dos aulas en Sala de Exposiciones, aprovechando la luz natural de las ventanas existentes.

Respecto al espacio expositivo se pretende configurar un área que sea capaz de acoger unos contenidos que serán desarrollados posteriormente en un proyecto específico de dotación expositivo que incluirá contenidos específicos, diseño, elaboración, suministro e instalación de materiales museográficos y de las producciones audiovisuales que sean precisas.

Los visitantes del futuro proyecto «La Mina en Vivo» entrarán directamente a los vestuarios del semisótano del edificio, donde se les facilitará el equipamiento obligatorio para acceder al interior de la mina. Y al terminar el recorrido turístico, y después de quitarse el equipamiento de seguridad, subirán por la escalera, hasta la planta baja, que se pretende reformar para disponer de las tres zonas citadas anteriormente. Un proyecto cofinanciado por el Fondo de Transición Justa.