El MSM de Sabero programa un fin de semana lleno de actividades relacionadas con la micología

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en la localidad leonesa de Sabero, dedicará este fin de semana su programación a la micología, con el objetivo de dar a conocer la gran variedad micológica que hay en los alrededores del centro y que supone un atractivo más para quien se quiera desplazar a la zona y combinar esta actividad de naturaleza y gastronomía con la visita al museo.

Estas actividades organizadas en torno al mundo de la micología comenzarán el viernes, 24 de octubre, a las 18 horas, con la proyección de un capítulo del programa de Castilla y León Televisión ‘Naturaleza Viva’. Este capítulo, titulado ‘Refosetas: la reforestación de la Sierra de la Culebra con setas’, explica el proyecto que, bajo el nombre de Refosetas, pretende ayudar a la reforestación de la superficie quemada con una técnica innovadora: utilizando los micelios que habían sobrevivido al incendio.

Las actividades micológicas continúan el sábado, día 25, a las 11.30 y a las 13 horas, con el taller ‘Pequeño micólogo’, impartido por el micólogo José María Escapa,que orecerá una introducción al reino de los hongos en el que los niños aprenderán a reconocer géneros y especies de setas habituales en el entorno de MSM y técnicas para identificar y recolectarlas en el campo. Además, verán cómo se usa un microscopio para ver las partes de las setas que no se ven a simple vista.

Por la tarde, a las 18 horas, tendrá lugar la conferencia titulada ‘¿Se come o no se come? Conoce las setas comestibles de la Montaña Leonesa’, que será ofrecida por el micólogo José María Escapa, educador e intérprete ambiental y presidente de la Asociación Micológica Leonesa ‘San Jorge’, que mostrará las principales especies comestibles que crecen en la Montaña Leonesa y las comparará con otras especies tóxicas con las que podrían confundirse.

El domingo, día 26 de octubre, a las 10 horas, se realizará una ‘Ruta micológica en el entorno del MSM’, dentro del programa MSM Activo. En ella, los participantes saldrán al campo acompañados de los micólogos Juan Antonio Sánchez Rodríguez y José María Escapa, y buscarán y aprenderán a diferenciar las diferentes especies de hongos que se encuentran en el entorno del museo.

La programación concluirá a las 19 horas con un showcooking micológico con los chefs Jesús Prieto Serrano y Jesús Prieto Marquiegui del restaurante Serrano de Astorga, que deleitarán a los asistentes con novedosas posibilidades culinarias que pondrán en valor a las setas.

Además, durante el sábado y el domingo en horario de Museo, todas aquellas personas que lo deseen podrán ver en el una muestra y una exposición fotográfica de hongos recolectados en el entorno del MSM a cargo del micólogo José María Escapa.