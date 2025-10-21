El PP destaca en Sahagún el compromiso inversor de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León destacó este lunes en Sahagún que el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2026 refleja «el compromiso firme con la provincia», con casi 300 millones de euros en inversiones, lo que convierte a León en «la provincia que más fondos recibirá de toda la comunidad».

El presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones, subrayó durante un encuentro con una veintena de alcaldes y portavoces del partido judicial de Sahagún que «estas inversiones suponen un incremento del 25% respecto al último presupuesto», y afirmó que «debemos llevar con orgullo la bandera de la defensa de León que otros se apropian».

En la reunión también participaron el secretario provincial, Eduardo Diego, el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, el diputado provincial por Sahagún, Javier Santiago, la senadora Asunción Mayo, el procurador Antonio Mendoza y los diputados provinciales Ángel Pérez y Esteban González.

Suárez-Quiñones explicó que el presupuesto incluye «proyectos clave en sanidad, educación, carreteras y medio ambiente», además de 174 millones en beneficios fiscales que benefician a más de 300.000 leoneses, entre ellos ayudas a la vivienda o el transporte gratuito Buscyl.

Durante el encuentro se abordaron las principales demandas de la comarca, con especial atención al centro de salud de Sahagún, cuya ejecución «se retomará en breve», así como las medidas de prevención de incendios tras los ocurridos en agosto y el retraso en la construcción del parque de bomberos, una infraestructura que, según la alcaldesa Paula Conde, «lleva más de dos años pendiente de avance».