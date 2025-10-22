PP y VOX rechazan la creación de una Comisión de Investigación para depurar responsabilidades tras los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

PP y VOX volvieron a unir sus fuerzas para rechazar la propuesta impulsada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) junto a Soria ¡YA! y el Grupo Parlamentario Mixto para la creación de una Comisión de Investigación sobre ‘Todos los hechos relacionados con los incendios forestales producidos en el verano de 2025 en Castilla y León’. Así lo refrendaron este miércoles en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que estas dos fuerzas políticas se opusieron a una propuesta que serviría para depurar responsabilidades políticas tras lo vivido durante este mismo verano.

El portavoz de UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, advirtió que “solo aquellos que tienen que ocultar algo, que no confían en esa transparencia estarán en contra de la creación de esta Comisión de Investigación”. En este sentido, evidenció que “puedo entender, aunque lo lamento” en el caso del PP, pero incidió “en la duda” que le surge la negativa de VOX “por si se consideran responsables por compartir gobierno y no hacer nada para mejorar el dispositivo antiincendios o porque le están bailando el caldo al PP”.

“Tienen el síndrome de Estocolmo, del partido grande que les acogió, porque no vale el argumento de que lo vamos a meter en el juzgado”, remarcó el portavoz leonesista, que puso de manifiesto que “no creen en las Comisiones de Investigación cuando se habla de tapar las vergüenzas, porque sí creen en ella cuando les interesa como el PP cuando se trata de torcer el brazo al PSOE. “Se lo agradecerán los ciudadanos de Las Médulas, de Oencia, de Fasgar o de los Picos de Europa, allí donde van un día y descubren después de tres años que las carreteras de Riaño están mal”, sentenció.

Santos se dirigió directamente al portavoz del PP, el leonés Ricardo Gavilanes, “que tendrá que plantarse de los leoneses y les diga que votó en contra, bueno, eso sí gana la encuesta”. “Y al señor Pollán, “cuando se plante delante de los ciudadanos de León y les diga que usted vota en contra de no descubrir lo que pasó en verano” y les advirtió a ambos que “tendrán que estar allí y dar la cara ante los leoneses de lo que votaron”.

Suficientes argumentos

Todo ello, después de que los incendios forestales que asolaron este verano de 2025 Castilla y León fueron los más devastadores que jamás se hayan producido en esta Comunidad Autónoma. Miembros del operativo de extinción fallecidos o con heridas graves; reservas de la biosfera, espacios naturales y parques nacionales afectados; un espacio patrimonio de la humanidad arrasado; más de 150 localidades y 38.000 vecinos evacuados.

Las gravísimas consecuencias que ha tenido para el medio natural y los habitantes de las zonas afectadas obligaron al ejecutivo a modificar la planificación, la suficiencia de medios y el funcionamiento del servicio de extinción de incendios. Y más, si cabe, teniendo en cuenta su inacción tras los graves antecedentes de incendios forestales en nuestra Comunidad, como el de la Sierra de la Culebra en 2022, y repetidos este periodo estival.

Argumentos más que suficientes para la creación de esta Comisión de Investigación que podría depurar responsabilidades y esclarecer todo lo que sucedido. Si bien, los votos contrarios de la pinza PP y VOX impidieron finalmente su creación en la que se podrían exigir responsabilidades