La banda madrileña La Pena llega al Mihacale con su proyecto Refugio

La banda madrileña La Pena ofrecerá este sábado 25 de octubre un concierto muy especial en el Mihacale, en Gordoncillo, donde compartirá con el público su primer trabajo de estudio con canciones propias, Refugio.

Formada por María Rubio (voz, guitarra y percusiones), Lauri Revuelta (voz, xilófono, teclado y percusiones), Anika (voz, charango, guitarra, violín y percusiones), Álvaro Navarro (voz, guitarra, serrucho, flauta travesera y kalimba) y Alán Denís de la Sierra (batería y percusiones), la banda llega al Mihacale tras cuatro años sobre los escenarios, consolidándose como una de las propuestas más originales y sensibles del panorama musical emergente.

El concierto comenzará a las 19.00 horas (apertura de puertas a las 18.45 horas) y ofrecerá un recorrido por las composiciones propias de este colectivo, en las que destacan los arreglos vocales a varias voces, los juegos de dinámica y la libertad con la que reinterpretan folclores de distintos lugares, siempre con frescura y emoción.

Refugio vio la luz el pasado mes de mayo con una presentación de lujo en el Café Berlín de Madrid. Con una sensibilidad que trasciende los límites del sonido, La Pena consigue crear una experiencia musical profunda, emotiva y envolvente, capaz de erizar la piel y conmover el alma.

Guitarras, charangos, violines, percusiones, flautas y voces que se entrelazan como un arrullo dan vida a un universo sonoro propio. Además, algunas de sus canciones cuentan con videoclips en las plataformas.