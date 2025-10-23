Mejora de las zonas públicas y la seguridad vial en Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga manteniendo y mejorando los espacios públicos y la seguridad en las vías urbanas. En los últimos días se han llevado a cabo diversas actuaciones en el parque de la Avenida Ponferrada, la Plaza Mayor y en la calle Enfermeras Mártires, con el objetivo de garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de los espacios urbanos para todos los vecinos y vecinas, según explica el ayuntamiento.

En el parque de la Avenida Ponferrada, se ha completado la pintura del vallado perimetral, aplicando además un tratamiento especial de protección en la valla de madera para prolongar su vida útil frente a las inclemencias meteorológicas. Los barrotes metálicos que se encontraban oxidados han sido restaurados y repintados, mejorando su conservación y aspecto general. Asimismo, se han instalado nuevos bancos. Por otro lado, en la Plaza Mayor se han realizado trabajos de reparación y sustitución de baldosas y marquesinas que se encontraban en mal estado. Finalmente, en la calle Enfermeras Mártires, se han instalado nuevos postes de seguridad y vallado, atendiendo a la petición de los negocios colindantes tras registrarse varios accidentes de tráfico en la zona.