Ceres pide más servicios para que el medio rural atraiga a la mujer

La Confederación de Mujeres del Medio Rural (Ceres) celebra en León de este martes el XXXIII Encuentro Nacional «Tierra, voz y decisión», en cuya inauguración la presidenta nacional, Inmaculada Idáñez, achacó a la «falta de servicios» en el medio rural la «dificultad» para la incorporación de nuevas mujeres.

Idáñez, acompañada por la presidenta provincial de Ceres, Sheila García, explicó que el hecho de que la cita, que reúne durante dos días a más de 60 agricultoras, ganaderas, emprendedoras y expertas, se celebra en León debido a la existencia de «una asociación potente con mujeres jóvenes con ganas de aprender y de coger el relevo».

El encuentro servirá para abordar la titularidad compartida de las explotaciones, respecto a la que la presidenta de Ceres señaló que se trata de «una herramienta se ha peleado mucho y se ha negociado para dar derechos a las mujeres en el campo». En este sentido, resaltó que Castilla León es «pionera en tener titularidades compartidas», de forma que serán mujeres leonesas quienes expliquen «cómo lo hacen y qué beneficios tienen» para poder «servir de ejemplo a otras mujeres y a otras comunidades para los trámites administrativos».

Unas mujeres que, tal y como celebró Inmaculada Idáñez, «han conseguido avanzar, coger derechos y tener más participación», ya que cuando ella llegó «había muchas más dificultades y se estaba mucho más atrás que ahora». No obstante, abogó por «tener visibilidad» para que haya nuevas mujeres que se incorporen «con aire fresco y juventud» y que «tomen el espacio" y reconoció que «todavía cuesta» esa incorporación, ya que «a pesar de que el medio rural no es un sitio despoblado, sino que tiene mucha vida".