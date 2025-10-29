Por qué suben los huevos un euro en seis meses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre el enésimo repunte en el precio de los huevos, que ha encarecido hasta un euro la docena de las variedades más accesibles en solo medio año. Este incremento del 50% golpea con especial dureza a los hogares de bajos ingresos, que ven cómo un básico proteico como este se encarece de forma desproporcionada, acumulando un alza del 137% desde 2021 en los huevos M de jaula o suelo.

Según el Observatorio de Precios de Supermercados de la OCU, el coste medio de una docena de huevos M ha saltado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre, mientras que los de tamaño L han pasado de 2,33 a 3,25 euros. Este incremento el segundo de 2025 tras el pico de febrero, se debe en gran medida a brotes de gripe aviar que han forzado el sacrificio de cerca de un millón de gallinas en España, generando escasez y picos históricos en los precios de origen.

En octubre, el precio ha subido hasta 50 céntimos por docena en muchas regiones, como Galicia, donde el impacto en hostelería y familias rurales es notable.

La OCU apunta a un "efecto cohete y pluma": las subidas en granjas se trasladan íntegras al consumidor, pero las bajadas no. Influyen factores clave como la Gripe aviar, que ha diezmado la oferta, con más de 727.000 aves afectadas en los últimos meses y sacrificios masivos en Castilla y León y Galicia.

Señala varias causas detrás de esta escalada de precios:

Aumento de los precios en origen, especialmente en los huevos de jaula y suelo, que han alcanzado máximos históricos.

Brotes de gripe aviar en explotaciones españolas, que han obligado al sacrificio de casi un millón de aves y generan incertidumbre en el sector.

Resistencia de los intermediarios a reducir márgenes, incluso cuando los precios en origen bajan.

Cambios en la oferta de los supermercados, que han sustituido huevos de jaula por opciones algo más caras como los de suelo, en respuesta a una mayor sensibilidad del consumidor hacia el bienestar animal.

Aunque los precios en origen parecen haberse estabilizado en los últimos días, la incertidumbre sigue siendo alta. La evolución de la gripe aviar y la actitud de los intermediarios ante posibles fluctuaciones marcarán el comportamiento de los precios en los próximos meses. OCU advierte que, si no se toman medidas, podrían producirse nuevas subidas.

La OCU recuerda que los huevos son un alimento esencial en la dieta de muchas familias y exige al Ministerio de Agricultura y a la CNMC "transparencia en la fijación de precios, sobre todo en productos básicos; un seguimiento de los márgenes comerciales para evitar abusos y medidas de protección para los consumidores más vulnerables, que son los más afectados por estas subidas.