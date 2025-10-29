UPL denuncia que Sahagún sigue sin llevar a Pleno la aceptación de renuncias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La UPL en Sahagún denuncia, una vez más, que el Ayuntamiento continúa incumpliendo la instrucción de la Junta Electoral Central publicada en el Boletín Oficial del Estado a comienzos de este año, que establece la obligación de incluir la aceptación de las renuncias de los concejales en el primer pleno —ordinario o extraordinario— que se celebre tras producirse dichas renuncias.

Desde la formación leonesista muestran su sorpresa ante la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir la bonificación del impuesto a la empresa adjudicataria del nuevo centro de salud, unas obras que aún no han comenzado, mientras que el asunto de las renuncias, pendiente desde hace más de seis meses, sigue sin abordarse. «En la orden publicada en el BOE se obliga expresamente a incluir este punto en el orden del día, pero al parece este Ayuntamiento prefiere no seguir las normas que dicta la Junta Electoral Central», lamenta Adrián Paniagua, portavoz del Grupo leonesista en el Ayuntamiento de Sahagún. UPL exige al equipo de gobierno que cumpla con la legalidad y convoque un pleno en el que se formalice la aceptación de las renuncias y la designación de los nuevos concejales, garantizando así la plena representatividad de la Corporación.