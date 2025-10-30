La reincorporación de la jueza da esperanza a familias de los mineros muertos en la Vasco en 2013

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure fallecieron en el Pozo Emilio del Valle, en León.RAMIRO

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Los familiares de los seis mineros muertos en un accidente en el Pozo Emilio, en León, en octubre de 2013 han afirmado tener "esperanza" tras la reincorporación de la jueza encargada del caso, cuya baja había paralizado la sentencia desde el final del juicio en marzo de 2023.

En declaraciones a EFE, el padre de uno de los mineros fallecidos, Manuel Moure, ha confiado en que el regreso de la magistrada permita desbloquear esta causa, parada en el Juzgado de lo Penal número 2 de León desde el final del proceso hace ya dos años y siete meses.

La reincorporación de la jueza, titular de dicho juzgado, se ha llevado a cabo este miércoles, 29 de octubre, tan sólo un día después de que una marcha organizada por familiares y compañeros recorriese el centro de León pidiendo justicia para los seis mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el término municipal de La Pola de Gordón, en octubre de 2013.

"No sé si es para estar contento o para enfadarme más todavía. No me digas que no es para pensar que el mundo sólo funciona con presiones. Ya no sabes qué pensar. Si no hubiéramos hecho la marcha tal vez esto habría tardado más", ha insistido.

No obstante, tanto Moure como el resto de familiares han visto en esta reincorporación "una puerta a la esperanza".

"Por lo menos vemos algo de luz, de esperanza, vemos que algo se está moviendo después de tanto tiempo y de que nadie nos dijese nada de nada", ha añadido.

Moure se ha mostrado desconfiado en cuanto a los plazos que puedan establecerse a partir de la incorporación de la magistrada puesto que "una cosa es volver y otra ponerse a trabajar", ha aseverado. Y ha agregado que, "si no sale pronto la sentencia" seguirán "luchando".

"Yo tengo 78 años y llevo 12 luchando. Por mi hijo hago lo que sea, por mi hijo y por sus cinco compañeros", ha apuntado.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que "la jueza titular del Juzgado de lo Penal 2 de León, tras haber estado de baja médica y de baja por maternidad, se reincorporó ayer miércoles a su puesto de trabajo".

"Dicho Juzgado cuenta con una medida de refuerzo acordada el martes por la presidenta del TSJCyL con el objetivo de que la jueza titular pueda dictar las sentencias pendientes, entre ellas la correspondiente al caso en cuestión", han agregado las mismas fuentes.

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure fallecieron en el Pozo Emilio del Valle, en León.

Los seis mineros tenían entre 35 y 42 años y fueron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón (León), en uno de los peores accidentes de la minería en España que dejó también ocho heridos de diversa consideración.

El juicio comenzó una década después del accidente y sentó en el banquillo a dieciséis acusados de seis homicidios imprudentes y ocho delitos de lesiones imprudentes.