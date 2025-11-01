San Mansilla abre boca con las jornadas del bacalao

Mansilla de las Mulas da este fin de semana el pistoletazo de salida a sus VI Jornadas Gastronómicas del Bacalao, una cita ya consolidada en el calendario provincial que combina tradición, sabor y hospitalidad. El evento, que se desarrollará del 1 al 11 de noviembre, se enmarca en la Feria de San Martín, una de las más antiguas y emblemáticas de la provincia leonesa.

El bacalao al estilo mansillés será, un año más, el protagonista indiscutible de los menús especiales que ofrecerán los restaurantes La Alberguería del Camino, El Gallo, El Hórreo, La Curiosa y la Taberna de Gelo. Este plato tradicional, emparentado con el ajo arriero y cocinado lentamente en cazuela de barro, destaca por su sabor intenso y la maestría con la que los establecimientos locales mantienen viva la receta.

Durante los días festivos y los fines de semana se recomienda reservar con antelación, ya que el evento atrae a numerosos comensales de toda la comarca y de otras zonas de la provincia, deseosos de disfrutar de la gastronomía y del ambiente festivo que acompaña a la celebración de San Martín, patrón de Mansilla.

Las jornadas se integran dentro del programa de actos de la Feria de San Martín, que incluye una variada agenda de actividades. El sábado 8 de noviembre tendrá lugar el Open Internacional de Lucha de Brazos en la Casa de Cultura desde las 9.30 horas; el domingo 9, el Campeonato de Mastín Español, organizado por la Sociedad Canina Leonesa en la Plaza del Grano, y la representación teatral «Lalispana vacilada», a las 19.00 horas en la Casa de Cultura.

El martes 11 de noviembre, día grande de la feria, se celebrará la Feria Multisectorial y de Productos, con exposición de maquinaria agrícola en la Avenida Constitución y la tradicional degustación popular de bacalao en la carpa de la explanada de la Fragua, tras la inauguración oficial prevista para las 12.15 horas.

Con estas jornadas, Mansilla de las Mulas reafirma su vínculo con la gastronomía tradicional y su apuesta por mantener vivas las costumbres locales.