La centenaria 'Casa del Humo', en Lois, que conservaba el calor pero no tenía chimenea

La Casa del Humo de Lois es una verdadera joya de la arquitectura popular y un emblema de la Montaña Oriental Leonesa. No es solo un edificio, es un testimonio vivo de la forma tradicional en esta zona de León.

La Casa del Humo (o Casa del Teito en su vertiente más general), debe su nombre a una característica constructiva esencial: carece de chimenea.

Este humo cumplía varias funciones vitales. Servía para caldear la estancia principal; ahuyentaba a los roedores e insectos y servía como fungicida, secando y manteniendo en buen estado el teito (la techumbre vegetal de paja de centeno). Además, al depositarse en la paja, el hollín enriquecía los cuelmos (tallos) de centeno que luego se usaban como abono.

La Casa del Humo es un ejemplo de construcción sostenible y autosuficiente de hace más de 200 años, que aprovecha al máximo los recursos del entorno.

Construida con piedra, madera de roble y paja de centeno, facilitaba el uso de recursos locales y renovables con mínimas labores de renovación.

El teito de paja de centeno aseguraba un aislamiento térmico excepcional y un sistema natural de saneado gracias al humo.

Las dos plantas, agrupadas por estancias por función era típicas de la montaña leonesa para optimizar el calor.

Los almacenes (para grano y leña) y la cuadra (donde se guardaba el ganado), hacía que el calor de los animales ascendiera a la planta superior.

La estancia principal, la hornera y la alcoba se ubicaba en la planta alta para aprovechar el calor de los animales de la planta inferior.

Esta casa en particular es famosa por haber sido la morada de Honorio Álvarez, 'Noris', quien vivió en ella hasta finales del siglo XX (1995 aproximadamente), manteniendo viva esta forma de vida ancestral a pesar de la modernización. Noris era un referente de la vida rural tradicional de la montaña leonesa.

La Casa del Humo fue adquirida por la Junta Vecinal y restaurada entre 2007 y 2010 por el arquitecto Ramón Cañas. La restauración fue un esfuerzo por preservar rigurosamente su tipología arquitectónica.

La rehabilitación fue galardonada con el Premio de Construcción Sostenible de Castilla y León en su V Edición, siendo reconocida como un modelo ejemplar por su configuración, materiales y técnicas constructivas.

Hoy en día, la Casa del Humo de Lois funciona como centro etnográfico y cultural, permitiendo a los visitantes conocer de cerca la historia y la vida cotidiana de los pastores y labradores de la zona hasta el siglo XX.