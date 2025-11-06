Noviembre viene cargado de actividades en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La biblioteca municipal de Santa María del Páramo en colaboración con diversas entidades ha preparado un completo programa de actividades culturales y formativas para este mes de noviembre. De esta forma mañana día 7 de noviembre el Salón de Actos acogerá una charla informativa-divulgativa sobre Parkinson, a cargo de Parkinson León, con entrada libre hasta completar aforo.

El lunes día 10 a las 18.15 tendrá lugar también en la biblioteca la segunda sesión del Club de lectura infantil “Alas de papel”, coordinado por la Asociación El Páramo Lee.

Entre los días 10 y 20 de noviembre la biblioteca organiza el Concurso de dibujo de la Mascota de la Biblioteca, dirigido a alumnos de primaria. Los dibujos se realizarán en la propia biblioteca.

El viernes 28 tendrá lugar la Activiteka musical para niños nacidos entre 2018 y 2020, una actividad gratuita con inscripción obligatoria en la propia biblioteca.

Y para finalizar el mes, los días 26, 27 y 28 el aula de informática acogerá a las 16.30 el curso gratuito CyL Digital, para aprender a utilizar Sacyl Conecta