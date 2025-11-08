Bacalao como plato fuerte en San Martín

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Como cada 11 de noviembre, el municipio leonés de Mansilla de las Mulas celebra su tradicional Feria de San Martín, un evento de renombre dentro de la provincia al haberse proclamado como la feria más antigua de la región, con sus inicios durante el reinado de los Reyes Católicos.

Aunque inicialmente esta propuesta se consolidaba como una feria exclusivamente ganadera, con los años la gama de productos que se exhiben se ha ido ampliando, incluyendo otros elementos artesanos y una gran variedad de maquinaria agrícola.

Oficialmente elgran día es el martes, pero habrá actividades durante toda la semana. Hoy, sábado, desde las 9.30 horas, se celebrará el Open Internacional de Lucha de Brazos, en la Casa de Cultura del pueblo.

Por otra parte, mañana dará comienzo a las 11.00 horas el Campeonato del Mastín, en la Plaza del Grano de Mansilla de Mulas y organizado por la Sociedad Canina Leonesa. El mismo día, a las 19.00 horas, la compañía teatral Mejorconarte interpretará la obra «La España Vaciada»en la Casa de Cultura también.

Será el martes el día que se celebren las actividades fuertes.

Las calles de Mansilla de las Mulas, a partir de su inauguración a las 12.15 horas, se coparán de más de treinta «stands» con productos agroalimentarios en la explanada de la Fragua, hasta una docena de expositores de maquinaria agrícola y un gran mercadillo a lo largo de la avenida de la Constitución.

Como es habitual, el plato fuerte de la feria será el bacalao, con la receta del mismo al estilo mansillés. Durante la semana, cinco establecimientos ofrecerán estas recetas al público, lugareños y visitantes. Se trata de la Alberguería del Camino, El Gallo, El Hórreo, La Curiosa y La Taberna de Gelo.

Además, hoy, los viandantes podrán disfrutar de una degustación de este pescado al estilo mansillés a partir de las 19.00 horas. El sabor intenso de este plato ancestral, con claros paralelismos con el ajo arriero, es el resultado de una cocción lenta en cazuela de barro. Los restaurantes de la zona han logrado preservar la autenticidad y maestría de su receta tradicional

Estas jornadas consolidan a Mansilla de las Mulas como un referente en gastronomía tradicional y pone de relieve su esfuerzo por conservar las costumbres de la localidad. Desde el Ayuntamiento «aunque de momento da previsión de algún chubasco confiamos en que finalmente haga aparición el «veranillo de san Martín» y el sol nos deje disfrutar".