Codigos QR para descubrir Sosas de Laciana

La pedanía lacianiega de Sosas acogerá en la jornada de hoy el acto inaugural de la ruta bilingüe en la lengua de antaño, el patsuezo y en castellano, mediante los códigos QR que permiten al visitante conocer su arquitectura popular.

La jornada comenzará a las 12.00 horas en la Escuela de Sosas y desde allí se partirá hacia la citada ruta, y antes de finalizarla se colocará el último código QR y se acabará con una degustación de pan con mantequilla La Popular. Cada punto de la ruta ofrece información sobre elementos del paisaje y construcciones tradicionales «reforzando así la transmisión del patrimonio inmaterial de la zona» destaca la organización, a la vez que explican que los contenidos pueden consultarse a través del teléfono móvil.

La iniciativa parte del recientemente creado Institutu Tsacianiegu de Cultura en colaboración con la Asociación La Manteiga y la Junta Vecinal de Sosas de Laciana.