Vegacervera se llena de sabor con la exaltación de su cecina de chivo

XXXIV Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera.Peio García

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vegacervera se convirtió este domingo en el escenario perfecto para degustar uno de los ingredientes más representativos de la despensa leonesa: la cecina de chivo. Allí se celebró la XXIV Feria de la Cecina de Chivo, una cita cargada de tradición a la que no faltaron autoridades y representantes institucionales.

Declarada de Interés Turístico Provincial e incluida en el calendario regional de certámenes feriales, la feria continuará este lunes como una cita ineludible con la gastronomía, la artesanía y las tradiciones locales y con la cecina de chivo como indiscutible protagonista.

Alrededor de 50 stands se instalaron en el pabellón y la carpa municipal, donde se ofrecen productos de agroalimentación y artesanía local entre los que destaca uno de los emblemas de la zona; la cecina de chivo, que también es emblema gastronómico de la provincia y que regresa así a ocupar un puesto protagonista en las degustaciones y las actividades programadas.

También música

La jornada estuvo amenizada por la música de Sonido Corco, que puso ritmo y ambiente festivo a esta cita tradicional. Como broche final, se desarrolló la Gran Rifa del Chivo.

Uno de los representantes políticos que no quiso perderse la cita dominical, a la que acompañó el buen tiempo, fue Carlos Martínez, quien elogió la trayectoria de la feria y los esfuerzos de la administración local y el apoyo de la provincial para mantener a una cita que sirve de escaparate del patrimonio natural y gastronómico. Se necesita, dijo, incorporar al resto de administraciones que tienen competencias en materia de economía y empleo.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen que se trata de «una elaboración que concentra el carácter de nuestras montañas, la sabiduría transmitida de generación en generación y el respeto por los procesos tradicionales», insistió.

Consolidada

Con más de tres décadas de historia, la Feria del Chivo de Vegacervera se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes del calendario provincial. Su combinación de tradición ganadera, cultura popular y gastronomía autóctona la convierte en un referente de la identidad leonesa y en una cita ineludible para vecinos y turistas que desean disfrutar de la autenticidad de los sabores de montaña.

La de hoy fue una jornada dedicada a la cecina de chivo, un sabor cargado de tradición y muy vinculado a la gastronomía de la provincia leonesa y a su historia. De hecho, esta cita celebra su vigesimocuarta edición, lo que da buena cuenta de su éxito.