El sector resinero valora la creación de una industria local e innovadora para resurgir en León

Emprendedores, profesionales forestales, investigadores y entiedades públicas o privadas relacionadas con el sector de la resina buscarán en Brañuelas un espacio de diálogo y reflexión de cara a la creación de una industria local en la que dar forma y diseñar productos elaborados con resina natural y con la innovación como seña de identidad.

La cita será los días 27, 28 y 29 de noviembre en el espacio coworking que tiene el municipio de Villagatón. Allí se celebrará Resina-a, un foro innovador que contará con ponencias, talleres y encuentros colaborativos en el que se compartirán experiencias y proyectos y se pondrán sobre la mesa oportunidades para impulsar el desarrollo rural, la economía circular y la bioindustria resinera.

La organización de la cita llega de la mano de Leónstartup, una empresa social que se dedica a generar innovación en entornos rurales. Su fundadora, Noemi Barrientos, explica que lo que acogerá Brañuelas a finales de este mes es un programa de emprendimiento e innovación que suele durar unos diez meses y que se ve a concentrar en tres días. «El reto es tener una idea de proyecto innovador», asegura.

Algunas oportunidades

La idea llega después de que el año pasado se desarrollase un encuentro en la misma localidad en el que salieron a la luz oportunidades de varios productores para desarrollar esa industria que impulsase al sector. Entre las ideas que se expusieron entonces, bolas de resina para calderas, una sustancia elaborada a base de resina para proteger a las colmenas frente a insectos, jabón o fertilizante natural. Eso fue lo que llevó a Noemi Barrientos a pensar que había potencial suficiente para montar una industria local y de ahí el foro de este mes.

Esos productos habría que comercializarlos en nuevos nichos de mercado, tanto en la industria tradicional como en nuevas industrias aún por explorar, otro aspecto que también se tratará en el encuentro.

«Propuse coger una nave, por ejemplo en régimen de alquiler, para hacer procesos de transformación. Y, claro, se necesita montar un laboratorio con un químico, crear una red comercial y hacerse con fondos europeos», señala.

Puntos a favor

Los beneficios de que la iniciativa salga adelante no son pocos: «Permitiría a los resineros ser autosuficientes, relanzaría el sector y, con ello, se transformaría el territorio», asegura Barrientos. Lo cierto es que, según explica, un resinero puede cobrar entre 7.000 y 8.000 euros si se da bien la temporada. La tonelada se vende a un euro y eso supone que tienen que tener, por lo general, otra fuente de ingresos para poder mantenerse económicamente, como dedicarse al mantenimiento forestal, pues los resineros conocen bien el entorno.

La creación de una industria local resinera cambiaría esta realidad, según la fundadora de Leonstartup, pues la rentabilidad está en la industria de la transformación, que es el objetivo que se va a valorar. Este encuentro de tres días que tiene el foco en la innovación y el desarrollo rural, está estructurado en mesas de diálogo porque la organización es partidaria de los ‘conversatorios’ y de «agitar las mentes». El sábado 28 habrá un taller de prototipado en 3-D con resina natural, pero durante las tres jornadas programadas también habrá diferentes dinámicas para concretar propuestas.