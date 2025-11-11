Mansilla de las Mulas reivindica el bacalao por San Martín

Como cada 11 de noviembre, el municipio leonés de Mansilla de las Mulas celebra su tradicional Feria de San Martín, un evento de renombre dentro de la provincia al haberse proclamado como la feria más antigua de la región, con sus inicios durante el reinado de los Reyes Católicos.
Aunque inicialmente esta propuesta se consolidaba como una feria exclusivamente ganadera, con los años la gama de productos que se exhiben se ha ido ampliando, incluyendo otros elementos artesanos y una gran variedad de maquinaria agrícola.
Como es habitual, el plato fuerte de la feria será el bacalao, con la receta del mismo al estilo mansillés. Estas jornadas consolidan a Mansilla de las Mulas como un referente en gastronomía tradicional y pone de relieve su esfuerzo por conservar las costumbres de la localidad. Desde el Ayuntamiento «aunque de momento da previsión de algún chubasco confiamos en que finalmente haga aparición el «veranillo de san Martín» y el sol nos deje disfrutar".
Mansilla de las Mulas reivindica su bacalao en la feria de San Martín
