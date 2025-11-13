Santa María del Páramo celebra este sábado el IX Magosto Paramés con castañas, chocolate y tradición

El magosto, una de las tradición más importantes del otoño en León.PIXABAY

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo celebra el próximo sábado día 15 de noviembre el “IX Magosto Paramés”, una jornada festiva en torno a las castañas asadas, la convivencia vecinal y las tradiciones locales.

A partir de las 19.00 horas, la Plaza Mayor acogerá el asado de más de 100 kilos de castañas, que se repartirán en más de 600 raciones entre todos los asistentes, acompañadas de refrescos y un ambiente de hermandad propio de esta época del año.

Como novedad, este año la cita contará también con una gran chocolatada con bizcochos, una propuesta pensada para endulzar la tarde y combatir el frío otoñal, mientras vecinos y visitantes disfrutan juntos de una de las tradiciones más entrañables del municipio.

Desde el consistorio se espera una gran afluencia de público en la Plaza Mayor, y se invita a todos los vecinos de la villa y de la comarca a participar en esta fiesta que, año tras año, consolida el espíritu y las costumbres del pueblo paramés.