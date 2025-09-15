Carbajal abre una conexión con una de las carreteras nacionales más largas de España

El Cueto del Moro cede un vial al Ayuntamiento de Sariegos que sirve para conectar con la N-630.ramiro

El catálogo de la Red de Carreteras del Estado la define como la «nacional más larga de España» gracias a sus casi 850 kilómetros. Y el municipio de Sariegos, aunque tenía a ‘tiro de piedra’ ese archiconocido e importante vial, la N-630, vivía hasta hace unos días de espaldas a él.

Una situación que el Ayuntamiento ha podido corregir con la apertura de una pista asfaltada de doble sentido que serpentea desde la falda de la localidad de Carbajal de la Legua hasta el alto del Cueto del Moro y que los gestores del plan parcial del mismo nombre le han servido en bandeja en concepto de aprovechamientos urbanísticos.

El trámite no ha sido fácil y se ha prolongado desde que hace ocho años se preparó y aglomeró la pista, pero a finales de agosto el equipo de Gobierno pudo retirar las vallas metálicas de la boca de entrada a la nueva carretera de uso común que abre una salida hacia Asturias, tras colocar bloques de hormigón que impidieran la circulación a las otras calles de la urbanización para preservarlas y evitar su desgaste.

De momento, el desconocimiento de las bondades de ese vial, que enlaza con la Ruta de la Plata en minutos al desembocar en la vía de servicio paralela a la nacional que permite incorporarse a través de las glorietas al Hospital Monte San Isidro y el polígono de Villaquilambre, ha generado poco tránsito, pero la afluencia cambiará cuando la carretera se inaugure oficialmente tras acometerse una rotonda de entrada de 350.000 euros que pinchará la avenida de León y que, previsiblemente, se construirá a principios de otoño.

La propia Guardia Civil aprecia que el vial de Carbajal constituye un gran atajo y una buena solución para el tráfico que circula por la carretera de Asturias. Por eso, los agentes de Tráfico pidieron colaboración al Ayuntamiento de Sariegos para que instara la apertura del tramo del Cueto del Moro que sube a la N-630.

Las calles del sector se taponan con bloques de hormigón para impedir que la circulación por el vial de ascenso a la N-630 se desvíe y las desgaste.RAMIRO

En concreto, la Benemérita solicitó que esa carretera se pudiera al menos abrir en momentos de mayor colapso de la nacional, como cuando el «argayón» de la autopista AP-66 León-Campomanes derivó a más de 6.000 vehículos y 3.000 camiones por la Ruta de la Plata, en caso de nevadas o pruebas deportivas.

Una petición que ya dispone de una respuesta positiva y que hace bueno el refrán de que «asturianos y leoneses son primos hermanos» con esta nueva salida hacia el Principado.

La apertura que persiguió la Guardia Civil e instó Sariegos ahorra un rodeo de ocho kilómetros y agiliza la entrada y salida de vehículos que se dirigen hacia el propio municipio de Sariegos, San Andrés, León, Valverde de la Virgen y Astorga.

Sariegos ya se encontraba en el camino hacia Asturias desde la carretera de Caboalles, que divide en dos el municipio, pero si los conductores querían ahorrar el peaje de la AP-66 debían desviarse al final del Cillerón hacia La Robla.

La obra constituía una vieja reivindicación del municipio, cuyos vecinos lograron en 2021 una solución transitoria para acceder a la carretera de Asturias sin tener que regresar hasta León circulando por la empinadísima y estrecha carretera que conecta con la urbanización Monteleón, que hace cuatro años se arregló y conecta con La Copona.

La del Cueto del Moro es más amplia y menos empinada. Este sector urbanístico se enquistó durante 17 años. Comenzó a hilarse cuando los vientos de la construcción soplaban fuertes y llegó este mismo año a ‘puerto’, como la N-630 llega al Musel gijonés donde se ubica el kilómetro cero de esta histórica nacional. Tras mil y una vicisitudes y 13 millones de urbanización, en 2017 se reactivó y encintó las parcelas y los viales interiores.

El Ayuntamiento de Sariegos recepcionó las obras de su casi medio millón de metros cuadrados este 30 de mayo y ahora ya se pueden comenzar a construir hasta 571 viviendas, con pareados y adosados.