La Diputación deberá pagar 400.000 € a San Justo de la Vega por el CTR

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de León ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega frente a la Diputación Provincial de León, como sucesora del consorcio Gersul, por el impago de las cantidades comprometidas en un convenio firmado en 2015 relativo al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR).

Durante años, el alcalde de San Justo, Juan Carlos Rodríguez Rubio, reclamó sin éxito a Gersul el abono de las anualidades pactadas en dicho acuerdo, mientras que la UTE Legio VII, también firmante, sí cumplió con sus obligaciones. Pese a que los propios órganos técnicos y de gobierno de Gersul reconocieron la deuda e incluso la incorporaron a sus presupuestos, los pagos nunca se realizaron.

Tras la extinción de Gersul , la Diputación de León asumió sus competencias y responsabilidades, oponiéndose al abono de la deuda en el procedimiento judicial. Sin embargo, el Juzgado ha rechazado los argumentos de la institución provincial, declarando probado que el convenio fue válido y que el Ayuntamiento de San Justo de la Vega cumplió íntegramente con sus compromisos.

El fallo condena así a la Diputación a pagar 400.000 euros más los intereses correspondientes, en concepto de las cantidades adeudadas.

El alcalde ha valorado muy positivamente la resolución judicial, subrayando que «después de años de pelear por los intereses del municipio, se reconoce el derecho del Ayuntamiento a cobrar las cantidades acordadas» y pidió a la Diputación que «cumpla con la sentencia sin más demoras, ya que el municipio necesita urgentemente esos fondos para seguir prestando servicios de calidad a sus vecinos».