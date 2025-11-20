«En las zonas rurales, las personas están por encima de la ideología», Carlos Gutiérrez, alcalde de Valdefresno

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Carlos Gutiérrez comenta las necesidades de un municipio del alfoz de León, como es el de Valdefresno, desde la tranquilidad que le da haber pactado una alcaldía compartida con dos años al mando cada uno junto al PSOE, siendo él del PP. Y su tiempo acaba de comenzar hace solo unos meses.

Cambio de alcalde

Transición ordenada. El alcalde de Valdefresno, asegura que aunque a nivel nacional parecería a día de hoy una locura, en el ámbito rural «las personas están por encima y la ideología se deja a un lado. Ni antes fue un siniestro ni lo será ahora. Hay una normalidad total, con continuidad y entendimiento. Yo era teniente de alcalde con el PSOE en la alcaldía y ahora es al revés. La ideología no importa ni en él ni en mí». Según su visión del mundo, lo que realmente interesa es que los ciudadanos estén cómodos.

Cercanía a León

«Es un beneficio estar cerca de la capital provincial». Aunque, como muchas otras situaciones también hay algunas desventajas, y para el alcalde «habría que mejorar el tranporte interurbano de nuestro municipio, pero es algo que depende también de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León. Estamos en negociaciones con ellos. Es difícil dejar de ser ciudad dormitorio porque León está muy cerca y no se puede competir. No tenemos sus mismos servicios, pero tampoco pagan nuestros habitantes los mismos impuestos. Es complicado ser un núcleo importante pero tenemos mucha tranquilidad al lado de la capital». Otra característica del municipio es su gran dispersión, pues está compuesto por 20 pueblos y 5 urbanizaciones, con hasta 40 kilómetros de una esquina a otra, lo cual lo hace complicado de gestionar en algunos momentos. También existe actualmente un problema con la fibra óptica, que aún no ha podido llegar a 3 de los pueblos.

Polígono de Valdelafuente

Posibilidad de ampliación. «Se está hablando con la Junta para lograr aumentar el terreno del polígono. Su ventaja es la gran cantidad de conexiones que tiene hacia todas las salidas, solo faltaría que tuviera una con la Autovía de Burgos», analiza Gutiérrez. El polígono también ha atraido habitantes al municipio, aunque el alcalde cree que no tantos como podría lograr, ya que falta más vivienda social para fijar población.

Urbanizaciones abandonadas

Una nueva vida. En el Alto del Portillo o lo que Carlos Gutiérrez llama Cerro Alto «No hay ningún movimiento de momento respecto a las demoliciones, aunque el restaurante tiene nuevo propietario, pero no sabemos que uso exacto quiere darle». Otra de las urbanizaciones de Valdefresno, en las que varias casas llegaron a estar ocupadas por meses, ha sido adquirida por una empresa sevillana que espera que para Navidad 35 de los más de 200 chalés ya puedan estar en manos de sus nuevos dueños. «Y por la información que me ha llegado, se están vendiendo a precios muy asequibles. Valdefresno es un lugar idóneo para la gente joven. Hemos creado ya una guardería de 0 a 3 años y una ludoteca para el verano. Tratamos de crear una comunidad donde puedan lograr comodidad para ellos y sus hijos».

Tradiciones y patrimonio

«Mantener nuestro pasado es algo precioso para nosotros. Cada vez que sacamos el Pendón de Tierra cuando venimos a venerar a la Vírgen recuerdo el dicho relacionado: ‘si no sale uno, el otro tampoco’. La Fiesta o Romería del Voto también tiene cada vez más repercusión. Son un escaparate del municipio que nos dan mucho orgullo e ilusión», se emociona el alcalde. La lucha leonesa se ha convertido también en una insignia de Valdefresno, uno de los sitios donde más invierten en ella y con una escuela que cuenta con entre 15 y 20 niños a partir de 6 años y dos equipos federados. Durante la pandemia, con la imposibilidad de llevar a cabo las competiciones, desde el Ayuntamiento promovieron la publicación de un libro temático que llegó a tener tres ediciones. Respecto al patrimonio, se ha creado un convenio con Proconsi para la promoción de los 20 pueblos del municipio. La idea es ensalzar cada uno de ellos con sus características propias, como la pila bautismal de varios siglos de antigüedad que se descubrió en una iglesia parroquial. «Nos va a dar mucho realce y visitas. Se quiere poner a buen recaudo todo y hacer toda la comarca de la Sobarriba más conocida».

Proyectos futuros

Convivencia de nuevas energías con la agricultura. De momento los proyectos de granjas solares en el municipio están parados. Entre sus habitantes hay puntos de vista encontrados, con aquellos que quieren coger el dinero de las grandes empresas y los que prefieren usar los campos para realizar aprovechamientos de agricultura. Para este último caso, la reconcentración parcelaria ya está bastante avanzada, así como los nuevos sistemas de riego. Además, el Canal de Arriola irá soterrado. Un problema que se encuentran todos es la burocracia administrativa, que el alcalde reconoce que a veces puede llegar a ser un desastre.

Santiago Fernández, María Carnero, Roberto Núñez y Carlos Gutiérrez.ÁNGELOPEZ

«El Pendón de Tierra, la Fiesta del Voto o la lucha leonesa son tradiciones nuestras con gran arraigo y cada vez más conocidas»



«Es difícil dejar de ser ciudad dormitorio, porque León está demasiado cerca, pero tenemos que aprovechar las sinergias»



«Antes de ayer se aprobó en el pleno municipal el proyecto del polideportivo cubierto, con 450.000 euros de presupuesto»