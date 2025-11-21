La mina de Vega de Rengos del accidente minero estuvo cerrada varias semanas en primavera por una investigación del Principado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mina de Vega de Rengos, en el Concejo de Cangas de Narcea, trabaja bajo el nombre de TYC Narcea, antes TYC La Mata, ambas procedentes de la liquidación de Carbonar. Los trabajos en esta mina se desarrollan en una nueva galería, con un permiso para extracciones experimentales para la siderurgia y da empleo a unas 50 personas.

El proyecto de investigación de TYC Narcea estuvo suspendido durante varias semanas durante entre mayo y junio del año debido a un expediente abierto por el Principado de Asturias para averiguar si estaban cumpliendo los parámetros y criterios técnicos del PIC por parte de la empresa.

Durante ese periodo los trabajadores protagonizaron varias movilizaciones en las calles para exigir la reapertura de la mina, cuya cierre cautelar provocó la presentación de un ERTE del cien por cien de los empleados.

Finalmente, el Principado reconoció que estaba todo en orden y permitió retomar la actividad a mediados de junio.