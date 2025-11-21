La tragedia en la mina de Vega de Rengos en Asturias deja dos mineros muertos, uno de Laciana

Un nuevo accidente minero ha enlutecido las cuencas mineras de León y Asturias. El derrumbe de carbón en una explotación minera de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas de Narcea, se saldó este viernes con la muerte de dos trabajadores, uno de ellos de Laciana y el segundo de Cangas, según confirmaron fuentes de la investigación.

Según fuentes de RTVE, existió un tercer desaparecido a la hora del accidente, que afortunadamente ha podido escapar de la tragedia, saliendo ileso y por su propio pie de la mina.

El fallecido leonés, de 42 años y origen caboverdiano, estaba casado y tenía dos hijos en edad escolar. Anilson Soares de Brito, como se le conocía, había perdido a su hermano en el año 2007 en el accidente de La Escondida, en Caboalles de Arriba.

El accidente, del que se dio aviso a las 16:58 horas, se ha producido en el nivel -2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por "un hundimiento del terreno", ha apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112-Asturias).

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se han desplazado los Bomberos del SEPA a bordo de un helicóptero medicalizado y la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en otro helicóptero multifunción, han confirmado a EFE fuentes de la hullera publica, así como agentes de la Guardia Civil y personal médico.

Reacciones

El presidente del Principado, Adrián Barbón, está regresando hacia Asturias desde Salamanca, donde participaba en un acto del PSOE, por el accidente registrado este viernes por la tarde en una mina de Cangas del Narcea en la que hay tres personas desaparecidas, según fuentes del 1-1-2 y Guardia Civil.

"Con enorme preocupación sigo este accidente, a la espera de recibir más información", ha expresado Barbón en su perfil oficial en las redes sociales.

Barbón, que esta mañana ha asistido en Madrid en el acto de imposición de Toisón de Oro por parte del rey Felipe y que esta tarde participaba en Salamanca en un acto de partido organizado por el PSOE de Castilla y León, ha dicho que los consejeros de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, le están "informando puntualmente".

En el lugar del accidente se encuentran también la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Barbón ha tenido conocimiento del accidente cuando se encontraba a punto de participar en Salamanca en un acto del PSOE de Castilla y León, donde se ha excusado para desplazarse a Cangas de Narcea.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, encargada de moderar la mesa en la que iba a participar Barbón ha destacado que "como servidor público" ha dejado claro que "la prioridad son los ciudadanos y las personas que lo están pasando mal".

Tras enviar un abrazo del Gobierno al Principado de Asturias y a las familias de los mineros afectados, Redondo ha confiado en que el accidente "se resuelva con prontitud y con esas tres vidas a salvo".

"Somos servidores públicos, llevamos en la sangre el servicio público, priorizando a los ciudadanos que peor lo están pasando", ha resumido la ministra entre aplausos de los asistentes.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho en su perfil en las redes sociales que sigue "con preocupación" las noticias que llegan desde Cangas del Narcea.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha informado este viernes por la tarde, durante el acto organizado por su partido en Salamanca, de que uno de los dos mineros fallecidos en el accidente de Cangas del Narcea es vecino del municipio leonés de Villablino.

Martínez ha explicado que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que iba a participar en la misma mesa de debate que él, ha tenido que desplazarse desde Salamanca a Cangas del Narcea para estar "a pie de mina" y para "estar con su gente".

El dirigente socialista ha elogiado los "valores" que han llevado a Barbón a anteponer la "empatía de quien está sufriendo": "Hoy nos han vuelto a dar un golpe, una vez más la minería, ese trabajo duro y difícil", ha lamentado.