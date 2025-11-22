León sigue congelado: Aemet prevé mínimas de hasta -5º C y heladas generalizadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado cielos poco nubosos en la mayor parte de la provincia de León, en una jornada en la que la cota de nieve estará en ascenso hasta los 2.000 metros y las mínimas descenderán hasta los cinco grados bajo cero.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, y habrá máximas sin cambios en la meseta y en ligero ascenso en montaña.

Los termómetros oscilarán entre los 0 y los -5 grados en el caso de las mínimas, y entre los 8 y los 10 grados en el de las máximas.

Habrá heladas débiles generalizadas o moderadas en zonas de sierra que pueden ser localmente fuertes y el viento soplará variable tendiendo a predominar del oeste, flojo.

