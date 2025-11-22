León, a la cabeza de las mínimas del país

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se ha posicionado como un foco de frío intenso esta madrugada, apareciendo en el listado de las temperaturas mínimas registradas a nivel nacional, según la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet).

De las diez localidades con el mercurio más bajo, cinco se encuentran en la provincia de León, lo que subraya la intensidad de las heladas en sus zonas de montaña.

El registro más bajo de toda España se localizó fuera de León, pero los valores de la provincia se sitúan inmediatamente después, ocupando posiciones destacadas:

Resumen de las Temperaturas Mínimas

Con la mitad de las diez mínimas nacionales, León demuestra ser la provincia que concentra el mayor número de ubicaciones con heladas más intensas.