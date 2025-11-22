El funeral del minero Anilso Soares, fallecido en Cangas del Narcea, será el domingo en Caboalles de Abajo en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El funeral del minero Anilso Soares, fallecido a los 42 años en el accidente ocurrido en una explotación ubicada en Cangas del Narcea, Asturias, se celebrará este domingo, 23 de noviembre, en Caboalles de Abajo, localidad perteneciente al municipio de Villablino, en la provincia de León, donde residía.

Los familiares y amigos del minero fallecido tendrán la oportunidad de despedirse en la capilla ardiente que se organizará en el Tanatoria San Miguel, mientras que el funeral será a las 16.00 horas en la iglesia Parroquial de Cabaolles de Abajo.