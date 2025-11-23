Astorga ya prepara su mercadillo de Navidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria para participar en el Mercadillo Navideño que se celebrará del 19 de diciembre al 6 de enero, una iniciativa municipal destinada a dinamizar la actividad comercial y ofrecer un espacio navideño a vecinos y visitantes durante las fiestas. Tras completarse ya todas las plazas del mercadillo previsto para el próximo puente de diciembre, el ayuntamiento maragato pone ahora a disposición de los interesados un total de seis plazas para esta segunda edición, que ocupará un periodo más amplio durante la Navidad.

Según establecen las bases de participación, se dará prioridad a los comercios locales de Astorga en el proceso de inscripción. El orden para poder inscribirse en el mercadillo navideño será el criterio que determinará la adjudicación de las plazas disponibles. Cada uno de los puestos que quieran participar tendrá que incluir en su oferta algún producto o material de temática navideña, con el fin de mantener la ambientación característica del mercadillo.

El Ayuntamiento invita a comercios, artesanos y emprendedores a presentar su solicitud y sumarse a esta propuesta navideña que contribuirá a enriquecer la programación festiva de la ciudad, tall y como ha asegurado en una nota de prensa.