Astorga homenajea a las mujeres con tres días de actos en los que habrá bolilleras

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Astiorga ha programado tres actos «con la ayuda inestimable de las mujeres bolilleras». El primero de ellos tendrá 27 de noviembre y en él participará la youtuber Paloma Hernández, autora del libro Islam y Feminismo, que dará una charla sobre la religión islámica y su influencia con el feminismo. Para el día 28, está prevista la proyecció gratuita de la película «Tomates Verdes Fritos», una cinta que aborda la discapacidad, la vejez y también la superación cuando se vive con algún problema físico.

De varias partes de España

El próximo día 29 de noviembre, sábado, se desarrollará el cuarto encuentro de bolilleras y multilabores, una temática en la que Astorga se ha posicionado a la cabeza y una cita a la que llegan desde Burgos, Asturias, León o Cantabria. Un evento en el que habrá tiendas especializadas, con material que no es fácil de encontrar en cualquier lugar, como puede ser un hilo para bordar o para hacer bolillos.

A las mujeres participantes en el evento se les entregará un obsequio que consistirá en un salvamanteles con una frase relativa a la temática de vilencia de género y los números de teléfono en los que pedir ayuda si se da el caso con el objetivo de que «estén informadas y no sólo ellas, sino también su entorno», han explicado desde el ayuntaminto maragato.