CHD achaca al Ayuntamiento el abandono de canales en Benavides

El asunto de los canales de Benavides de Órbigo, que lucen sucios y en un estado de abandono que preocupa a los vecinos parece haberse dado la vuelta. El Ayuntamiento ha pedido en varias ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que se encargue de la puesta a punto de estas infraestructuras y así se lo ha exigido por escrito en al menos cinco ocasiones, pues manifestaba que no tenía competencias para ello. El descuido de estas infraestructuras motivó la movilización de los parlamentarios del PP de León, que preguntaron al Gobierno el pasado mes de junio si pensaba tomar cartas en el asunto con «actuaciones de mantenimiento, reparación o mejora para los canales» de Benavides.

El Gobierno ha respondido que esas actuaciones «en los cauces públicos situados en zonas urbanas corresponde a las administraciones competentesen materia de ordenación del territorio y urbanismo (ayuntamientos y comunidades autónomas)». En la misma respuesta gubernamental, se especifica que en la Instrucción de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se expone que «los ayuntamientos son las administraciones competentes para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de los cauces públicos en los tramos que discurren por las zonas urbanas, como administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, pues así resulta de los principios que informan el régimen local, tal como ha indicado el Traibunal Constitucional». Vecinos del municipio de Benavides de Órbigo llevan meses manifestando su malestar con la falta de mantenimiento de los canales en los que, aseguran, hay vegetación que no ha limpiado ni la CHD ni tampoco el consistorio, ua situación de han calificado de «bomba de relojería». Al parecer, en esta zona de la provincia en la que confluyen dos valles, el Redecillo y el Barbadiel, hace décadas que no se acometen obras de mejora en los canales, aslvo alguna limpieza puntual.