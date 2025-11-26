Santa María del Páramo presenta alegaciones contra la subida “desproporcionada" de la tasa de basuras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado día 4 de noviembre la Asamblea General de Concejales de la Mancomunidad de Municipios “El Páramo” acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa reguladora del servicio público de recogida de basuras, a pesar del voto negativo de los representantes del Ayuntamiento de Santa María del Páramo pertenecientes a UPL.

Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se encuentra en exposición pública durante treinta días para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

El proyecto recoge una subida considerable para todos los conceptos, aunque algunos de ellos experimentarán un incremento del 45% al 69% como son las viviendas o los bares y similares, que pasarán a pagar 101,72 euros y 174,10 euros respectivamente frente a otros que aumentarán un 5.09%, si finalmente se aprueba definitivamente la citada ordenanza.

Aunque la Mancomunidad de Municipios “El Páramo” pretende adecuarse a la normativa europea e implementar sistemas de pago por generación, es decir, aquellos contribuyentes que más residuos generen sean quienes deban abonar una cuota tributaria más alta, la realidad es que dicha aplicación no se muestra en esta ordenanza.

El texto establece una cuantía lineal para cada concepto sin prever bonificaciones o gravámenes que reflejen dicha explicación. Todas las viviendas abonarán la misma cantidad con independencia del número de generadores de residuos que habitan, si los residentes separan la basura, son personas de vulnerabilidad con el reciclaje o si utiliza los restos para el compostaje.

De igual forma, en el informe técnico económico presentado por la Mancomunidad de Municipios “El Páramo” se observan errores en los padrones y los porcentajes de subida no son correlativos a los coeficientes de generación de residuos, entre otras cuestiones.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Santa María del Páramo llevó a la Comisión de Cuentas del pasado día 24 de noviembre las alegaciones elaboradas por la entidad, mostrando su rechazo a una subida tan elevada e injustificada, en base a la documentación presentada, antes de su aprobación definitiva en la sesión plenaria extraordinaria prevista par aeste viernes.