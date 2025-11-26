El Comité de Empresa acusa a la Diputación de «bloquear» las mejoras del personal laboral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Comité de Empresa de la Diputación de León ha denunciado públicamente la «situación de bloqueo y creciente discriminación» que, según afirma, sufren los trabajadores laborales de la institución provincial ante la falta de avances en la negociación de sus condiciones laborales. El órgano de representación sindical asegura que la parálisis se prolonga desde hace años y que, pese a las reiteradas reuniones, propuestas formales y la voluntad de diálogo mostrada por el Comité, la Diputación no ha ofrecido «una respuesta efectiva ni compromisos concretos» que permitan desbloquear la situación.

«Estamos ante una parálisis total que perjudica tanto al personal laboral como al servicio público que se presta a los ciudadanos», subrayan desde el Comité, que lamenta que el convenio colectivo vigente date del año 2002 y no haya sido actualizado en más de dos décadas.

Entre las principales reivindicaciones figuran la aplicación del principio de igual trabajo, igual salario, para corregir las desigualdades retributivas entre empleados que desempeñan funciones idénticas dentro del mismo grupo o categoría profesional. También reclaman la funcionarización de los puestos susceptibles de serlo, con el objetivo de adecuar la estructura profesional al marco legal actual y modernizar la plantilla.

Otra de las demandas históricas es la transformación en fijos del personal fijo-discontinuo, al considerar que las tareas que desempeñan forman parte estructural del funcionamiento ordinario de la institución. El Comité solicita además una regulación clara y justa de la turnicidad y de los complementos asociados a ella, así como el impulso del contrato de relevo para garantizar la continuidad generacional en los servicios.

Los representantes de los trabajadores también insisten en la necesidad de reconocer un complemento económico por el uso del coche personal en el desempeño de funciones laborales, junto con otras mejoras pendientes «fundamentales para asegurar condiciones dignas y una organización eficaz».

El Comité de Empresa defiende que estas medidas no solo son una cuestión de justicia laboral, sino que también inciden directamente en la calidad del servicio público que la Diputación ofrece en áreas esenciales como los Centros de Atención Especializada, el turismo o los servicios sociales. «La falta de equidad interna acaba repercutiendo en la atención a los ciudadanos», advierten.

Ante la ausencia de avances reales, el Comité exige al equipo de gobierno de la Diputación que asuma su responsabilidad institucional y retome de manera urgente la negociación colectiva. «No se trata de promesas, sino de hechos concretos. Es necesario actualizar las condiciones laborales, acabar con las desigualdades y dar estabilidad a la plantilla», reclaman.

Por último, los representantes sindicales no descartan emprender nuevas acciones de protesta si persiste la falta de respuesta.