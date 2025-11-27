600.000 euros para mejorar la Senda del Cares en el Parque Nacional de Picos de Europa

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León invertirá 600.000 euros para adecuar y mejorar la Senda del Cares en el tramo entre Santiján y El Pando en Posada de Valdeón (León), en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en una actuación que cuenta con financiación de fondos europeos Next Generation.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el encargo a TRAGSA, que incluye la reconstrucción de la pasarela de Santiján, el acondicionamiento de sendas peatonales, la instalación de elementos de paso y seguridad, y nueva cartelería informativa para reforzar la seguridad y la accesibilidad de los usuarios.

Según ha informado la Junta en nota de prensa, el proyecto incluye la adecuación de una senda peatonal con un recorrido de 6,2 km que salvará el desnivel de 400 metros existente entre la localidad de Caín y Cordiñanes de Valdeón.

Se reconstruirá, en concreto, la pasarela Santiján; se intervendrá en sendas peatonales con desbroce, poda y corta de vegetación que impide el paso, así como la remoción de piedra que obstaculiza el tránsito.

Habrá instalación de portilleras, peldaños, tablones laterales de contención, construcción de pavimentos de piedra, puntuales mamposterías y barandillas para salvar obstáculos naturales; y se instalarán a lo largo de la senda elementos singulares tales como escaleras, semipuentes y una pasarela metálica.

También cartelería de uso público tanto direccional como informativa, para garantizar la información a los usuarios sobre el espacio natural y sobre el correcto uso de la senda.

Inversión en la reserva de la biosfera

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 240.000 euros para conservar y fomentar la biodiversidad en la reserva de la biosfera de los Picos de Europa, con ampliación de sendas, tratamientos selvícolas, conservación de prados húmedos y mantenimiento de caminos para favorecer la actividad ganadera y la protección del entorno natural.

La intervención, de nuevo financiada con fondos Next Generation, se encargará a TRASGA y los trabajos se llevarán a cabo en los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón.

Así, se ampliará de la senda a las cabañas de Moeño para facilitar el acceso con vehículos agrícolas de pequeñas dimensiones a los vecinos de Caín, para mejorar los trabajos ganaderos.

También se fomentará la diversidad en sistemas forestales mediante la recuperación y puesta en valor de grandes robles en el interior de los hayedos y masas mixtas; y se abrirán claros en masas puras de hayedo con posterior plantación de especies arbóreas y arbustivas fruticosas, aprovechables para su alimentación por el oso pardo o el urogallo, entre otras especies.

El proyecto incluye actuaciones de conservación de hábitats de prados húmedos mediante siega y desbroce; y mejoras en el medio natural mediante desbroce y mantenimiento de caminos.