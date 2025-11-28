Astorga aborda las obras del paseo para unir Peñicas con Valdeviejas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las obras del paseo peatonal de Peñicas han comenzado la semana pasada en Astorga. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado remitido este viernes, la intervención cuenta con una inversión total de 419.825 € aportados por el fondo de cooperación local de la consejería de presidencia de la junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento valora que se trata de una obra muy necesaria para la ciudad, dado que comunica un barrio como el de Peñicas, y un pueblo del municipio, el de Valdeviejas con la ciudad por un paseo Peatonal, «donde las personas podrán caminar tranquilamente y va a haber una zona de parking para vehículos . La idea es hacer realidad un paseo peatonal y una zona amplia de aparcamientos».

El alcalde, José Luis Nieto, señala que el proyecto «era un compromiso electoral de este equipo de gobierno que esperamos que en poco tiempo se pueda ver realizado». Nieto, que visitó este viernes a las obras, mostró su «enorme satisfacción» porque estas obras se estén ya llevando a cabo «dado que son cientos de astorganos que pasean por esta parte de la ciudad y es la entrada desde Coruña, si vienes en vehículo».