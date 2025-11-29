Éxito de asistencia en el encuentro de bolilleras de Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El tradicional Encuentro de Bolilleras de Astorga ha batido este sábado todos los récords de participación, con la asistencia de más de 600 personas procedentes de diferentes puntos de España, lo que lo convierte en la edición más multitudinaria desde que se celebra en la ciudad. Además de las participantes, el evento contó con 14 puestos de venta de productos y materiales relacionados con las labores de encaje, que registraron una gran actividad comercial a lo largo de la jornada. Las bolilleras llegaron desde Galicia, Asturias, Zamora, Palencia, Valladolid, Salamanca o Madrid.