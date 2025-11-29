Sahagún revive «El Sueño de Don Alfonso» con unas jornadas

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

Sahagún vivió este fin de semana la VI edición de «El Sueño de Don Alfonso», una cita cultural dedicada al legado del rey Alfonso VI y al vínculo histórico de la villa con el monacato cluniacense.

El acto inaugural tuvo lugar en la iglesia del Monasterio de la Santa Cruz, con la conferencia «Las mujeres de Alfonso VI: alianzas, poder y legitimidad dinástica», impartida por Salvador Martínez, profesor emérito de la Universidad de Nueva York.

La celebración coincidió con la presentación en París de la candidatura de los Sitios Cluniacenses a Patrimonio Mundial, con representación sahagunense a través de la alcaldesa Paula Conde y la concejala Margarita Díez, que destacaron el compromiso de la villa con este proyecto de proyección internacional.

Jornadas celebradas en Sahagún.Acacio

Durante el fin de semana se desarrollaron talleres de escritura medieval, visitas guiadas y representaciones teatrales sobre la figura de Alfonso VI, que atrajeron a numerosos vecinos y visitantes.

El programa culmina este domingo con la tradicional misa en honor a los santos fundadores, Facundo y Primitivo, y la entrega de las clásicas almendras garrapiñadas, símbolo de la dulzura del martirio y del espíritu acogedor de Sahagún.