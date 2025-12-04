La Diputación no ha pagado a las farmacias rurales 240.000 euros, según el PP

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP ha denunciado este jueves que la Diputación adeuda más de 240.000 euros al Colegio de Farmacéuticos de León por el impago de las ayudas de los años 2024 y 2025, por el servicio de atención personalizada que prestan las farmacias rurales, han informado los populares en un comunicado.

La institución provincial todavía no ha abonado desde julio de 2024 las aportaciones comprometidas con los farmacéuticos dentro del denominado Programa Filandón que promueven con el objetivo de mantener vivas las farmacias en el ámbito rural, ha explicado el PP.

El último acuerdo rubricado entre la Diputación y el Colegio de Farmacéuticos de León tuvo lugar el pasado mayo en Bembibre con una dotación, para este ejercicio, de 176.650 euros, cifra similar que también ha sido incluida en los presupuestos para 2026, del que se benefician más de 110 farmacias en los pueblos de la provincia.

«Estamos, una vez más, ante un ejemplo de la incapacidad de gestión del equipo de gobierno del PSOE y la UPL que no es capaz, siquiera, de ejecutar el presupuesto ordinario», ha remarcado el portavoz popular, David Fernández.

Los detalles

El Programa Filandón es un servicio de adherencia terapéutica a través del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD), dirigido a aquellas personas que cuentan con tratamientos farmacológicos complejos, que viven solas o que presentan dificultades en el cumplimiento de sus tratamientos médicos, a las que se les facilita la correcta toma de su medicación con el fin de mejorar su calidad de vida. «El objetivo es que las farmacias rurales que tienen menos usuarios se mantengan abiertas porque es un servicio esencial que garantiza, así, que muchos leoneses sigan manteniendo su independencia y vivan en los pueblos de la provincia».