Más de 4.700 mensajes al sector porcino para reforzar la bioseguridad en las granjas

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural envía estos más de 2.600 SMS y 2.100 correos electrónicos a los responsables del sector porcino y a los propietarios de las granjas en la comunidad, con el fin de reforzar las medidas mínimas de bioseguridad en las explotaciones, con el objetivo de prevenir cualquier posibilidad de llegada de la peste porcina africana que, según trasladó la titular de esta cartera, María González Corral, solo se ciñe a la fauna silvestre, en este caso jabalíes, de una comarca concreta de la provincia de Barcelona. «A día de hoy no existe ningún caso en Castilla y León», incidió, para insistir en la tranquilidad para el consumo: «Ahora mismo lo importante es prevenir, prevenir y prevenir», señaló, en declaraciones recogidas por Ical.

María González Corral, que presidió la primera reunión del comité técnico sobre peste porcina africana con todas las organizaciones del sector, apeló a las explotaciones ganaderas a que «pongan ahora en funcionamiento, más que nunca, todo aquello en lo que han invertido en los últimos años, ya no solo en recursos en sus propias exportaciones, sino también en información», en relación a las medidas de bioseguridad.

En este sentido, el veterinario y director de Anprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Porcino, Miguel Ángel Higuera, quien habló de pérdidas entre los ganaderos de 30 euros por cerdo producido, destacó que España es el único país de la Unión Europea donde las granjas tienen la obligación de esas medidas mínimas, que «van encaminadas a separar la parte de riesgo, fuera de la granja, de la parte limpia, que es el interior». Entre ellas, mencionó varias que son «claves», tales como el vallado perimetral, que «defiende la instalación de la fauna silvestre»; un vestuario y unas duchas «para que solo se pueda acceder a través de ahí y toda la ropa de fuera, dejarla fuera y poder tener otra específicamente de trabajo»; en tercer lugar, en caso de acceder con vehículos, «tener un vado sanitario y un arco de limpieza y desinfección y para evitar el acceso de la fauna silvestre»; y por último, disponer de mallas pajareras en todas las ventanas para evitar la entrada de aves silvestres.

González Corral, quien reiteró que la enfermedad no afecta a los humanos ni a otras especies y la carne se puede consumir «con total y absoluta tranquilidad», explicó que el sector porcino en Castilla y León «ya venía apostando mucho por las medidas de bioseguridad, lo que permite tener una buena barrera de contención». Instó a «redoblar» esas medidas y expuso que las encuestas realizadas por la Consejería, con muestras periódicas también a los jabalíes, «hasta ahora han salido bien». «Esperemos que así siga siendo. Tenemos que seguir trabajando de manera coordinada», comentó. Precisó también que, junto a la Consejería de Medio Ambiente, se trabaja para ampliar la orden de emergencia cinegética para la caza y «controlar ese vector posible de transmisión», como puede ser el jabalí.