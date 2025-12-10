Diario de León

Más de 4.700 mensajes al sector porcino para reforzar la bioseguridad en las granjas

Castilla y León crea su comité de expertos para tener la hoja de ruta por si llega el día cero de la peste. González Corral incide en que lo más importante ahora "es prevenir, prevenir y prevenir»

Cerdos en una explotación porcina de la provincia.

Agencias
Valladolid

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural envía estos más de 2.600 SMS y 2.100 correos electrónicos a los responsables del sector porcino y a los propietarios de las granjas en la comunidad, con el fin de reforzar las medidas mínimas de bioseguridad en las explotaciones, con el objetivo de prevenir cualquier posibilidad de llegada de la peste porcina africana que, según trasladó la titular de esta cartera, María González Corral, solo se ciñe a la fauna silvestre, en este caso jabalíes, de una comarca concreta de la provincia de Barcelona. «A día de hoy no existe ningún caso en Castilla y León», incidió, para insistir en la tranquilidad para el consumo: «Ahora mismo lo importante es prevenir, prevenir y prevenir», señaló, en declaraciones recogidas por Ical.

María González Corral, que presidió la primera reunión del comité técnico sobre peste porcina africana con todas las organizaciones del sector, apeló a las explotaciones ganaderas a que «pongan ahora en funcionamiento, más que nunca, todo aquello en lo que han invertido en los últimos años, ya no solo en recursos en sus propias exportaciones, sino también en información», en relación a las medidas de bioseguridad.

En este sentido, el veterinario y director de Anprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Porcino, Miguel Ángel Higuera, quien habló de pérdidas entre los ganaderos de 30 euros por cerdo producido, destacó que España es el único país de la Unión Europea donde las granjas tienen la obligación de esas medidas mínimas, que «van encaminadas a separar la parte de riesgo, fuera de la granja, de la parte limpia, que es el interior». Entre ellas, mencionó varias que son «claves», tales como el vallado perimetral, que «defiende la instalación de la fauna silvestre»; un vestuario y unas duchas «para que solo se pueda acceder a través de ahí y toda la ropa de fuera, dejarla fuera y poder tener otra específicamente de trabajo»; en tercer lugar, en caso de acceder con vehículos, «tener un vado sanitario y un arco de limpieza y desinfección y para evitar el acceso de la fauna silvestre»; y por último, disponer de mallas pajareras en todas las ventanas para evitar la entrada de aves silvestres.

González Corral, quien reiteró que la enfermedad no afecta a los humanos ni a otras especies y la carne se puede consumir «con total y absoluta tranquilidad», explicó que el sector porcino en Castilla y León «ya venía apostando mucho por las medidas de bioseguridad, lo que permite tener una buena barrera de contención». Instó a «redoblar» esas medidas y expuso que las encuestas realizadas por la Consejería, con muestras periódicas también a los jabalíes, «hasta ahora han salido bien». «Esperemos que así siga siendo. Tenemos que seguir trabajando de manera coordinada», comentó. Precisó también que, junto a la Consejería de Medio Ambiente, se trabaja para ampliar la orden de emergencia cinegética para la caza y «controlar ese vector posible de transmisión», como puede ser el jabalí.

Castilla y León es la tercera comunidad en producción porcina y la primera en ibérico

González Corral señaló que Castilla y León es la tercera autonomía en cuanto a producción porcina, pero la primera en cerdo ibérico, una industria ligada también a un volumen de exportaciones «muy importante». Solo el porcino en la industria agroalimentaria representa el 13% de las exportaciones. «Por eso tenemos que estar aquí, ayudándoles, escuchándoles a todos y analizando cuáles son las medidas que tenemos que toma», reiteró. Miguel Ángel Higuera lamentó que el sector porcino representa los «damnificados secundarios», en el marco de un «problema a nivel de estructura sanitaria», dado que los mercados exteriores establecen el «nivel de aceptar o no aceptar producto cárnico del porcino de España». «Nuestro objetivo es seguir marcando que somos una comunidad absolutamente libre de peste porcina africana. Tenemos que seguir en esa línea junto a la Consejería», manifestó. Más si cabe, expuso, «dar un impulso» al sector, debido a que ya la peste porcina africana ya está en España. «Hay que hacer un sobreesfuerzo que ahora es necesario, sobre todo mientras está este foco, que se ataje lo antes posible», sostuvo Higuera, quien reivindicó al Gobierno central que ponga todos los medios para que «este foco se controle y se pueda erradicar la peste porcina africana lo antes posible». Y en Castilla y León, coincidió con la consejera, el reto es «reforzar todas esas medidas preventivas». El presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Rufino Álamo, destacó la «capacidad de España para tener un sistema de vigilancia que haya permitido la pronta identificación del problema».
