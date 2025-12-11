El ILC inicia un repaso sobre el legado minero en la narrativa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León y la Diputación, a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC), inauguraron este jueves las II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad, que se desarrollan hasta el 13 de diciembre en la sede del ILC y también en formato online.

La primera jornada contó con ponencias dedicadas a la simbología del oro, el patrimonio industrial y la filosofía minera, y culminó con el coloquio «Don Vito, mafia, política y carbón», moderado por la periodista de Diario de León, Cristina Fanjul, en el que se reflexionó sobre los vínculos entre poder, economía y cultura en las comarcas mineras.

La sesión inaugural también incluyó las intervenciones de Javier Fernández-Lozano, Jorge Muñiz Sánchez, Enrique Ferrari Nieto y Joan Maria Thomàs Andreu, ofreciendo una visión multidisciplinar sobre la minería como elemento cultural y narrativo.

Las jornadas continuarán este viernes con nuevas charlas, entre ellas, la del también periodista de Diario de León, Manuel Felix Lopez, que hablará las 16.00 horas de las «Hormigas humanas en busca de oro hoy en África».