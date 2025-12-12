Visita a los pueblos del triángulo del frío en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León alberga un fenómeno meteorológico singular conocido como el triángulo del frío de la provincia. Tres localidades leonesas han pasado a la historia por registrar algunas de las temperaturas más bajas jamás documentadas en España. Vega de Liordes, La Virgen del Camino y Prado Veneiro, en San Emiliano, conforman este triángulo gélido que atrae tanto a meteorólogos como a curiosos fascinados por los extremos climáticos. Estos tres enclaves han marcado récords históricos que los sitúan como referentes del frío extremo en la península ibérica. No son los únicos, pero sí algunos de los más representativos.

Las condiciones orográficas y meteorológicas específicas de estas localidades leonesas crean microclimas particulares que favorecen el descenso extremo de los termómetros durante los meses invernales. La combinación de altitud, orientación de los valles y masas de aire frío procedentes del norte convierte a estos puntos en auténticos laboratorios naturales para el estudio climático. Expertos meteorólogos llevan años monitorizando estos enclaves para comprender mejor los fenómenos de inversión térmica y las peculiaridades climáticas que hacen de León un territorio único en términos meteorológicos.

A pesar de su cercanía geográfica, cada uno de estos puntos presenta características propias que explican sus extremos térmicos. Los registros históricos de estas localidades no solo suponen hitos en la climatología leonesa, sino que constituyen referencias fundamentales para entender el clima del noroeste español. El interés científico y turístico por estos enclaves ha crecido en los últimos años, consolidando al triángulo del frío leonés como un fenómeno digno de estudio y visita.

Vega de Liordes: el récord histórico de temperatura en España

Enclavado en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa, a unos 1.900 metros de altitud, Vega de Liordes ostenta el título del lugar más frío jamás registrado en España. El 7 de enero de 2021, los termómetros marcaron la impresionante cifra de -35,8 grados centígrados, pulverizando todos los récords anteriores. Este enclave, situado en una depresión kárstica entre imponentes montañas, funciona como una auténtica nevera natural donde el aire frío queda atrapado y se estanca.

Imagen de la Vega de Liordes, uno de los parajes más interesantes de Picos de Europa y frío en invierno.dl

La peculiar orografía de Vega de Liordes crea las condiciones perfectas para lo que los meteorólogos denominan "inversión térmica", un fenómeno donde el aire frío y denso se acumula en las zonas bajas. A esto se suma su altitud considerable y su ubicación en una hondonada que impide la renovación del aire, convirtiendo este paraje en una trampa natural para las masas de aire frío. Durante el invierno, con cielos despejados y ausencia de viento, la temperatura puede desplomarse hasta valores extremos.

El acceso a Vega de Liordes no es sencillo, lo que añade un atractivo adicional para los amantes del senderismo y la naturaleza extrema. La ruta más habitual parte de Cordiñanes, en el municipio de Posada de Valdeón, y requiere una caminata de varias horas a través de un paisaje kárstico espectacular. En invierno, el acceso se complica notablemente debido a la nieve y el hielo, siendo recomendable la compañía de guías experimentados y equipo especializado.

La Virgen del Camino: extremos térmicos cerca de la capital

A tan solo 6 kilómetros de la capital leonesa se encuentra La Virgen del Camino, localidad que sorprende por sus registros extremos pese a su proximidad a un núcleo urbano. El 13 de enero de 2017, esta población registró una temperatura mínima de -17,3 grados centígrados, un valor extraordinariamente bajo para una localidad situada a las puertas de León ciudad. Este fenómeno se explica por su ubicación en la meseta leonesa, a unos 912 metros de altitud, expuesta a los vientos del norte sin apenas barreras naturales.

La estación meteorológica del aeropuerto de León, situada en esta localidad, ha documentado a lo largo de los años numerosos episodios de temperaturas extremadamente bajas. Su posición en una zona llana y elevada facilita la entrada de masas de aire polar continental que, en situaciones de anticiclón invernal con cielos despejados y sin viento, propician un enfriamiento radiativo nocturno muy intenso. Este fenómeno explica cómo, en ocasiones, La Virgen del Camino puede registrar temperaturas significativamente más bajas que la propia capital provincial.

Prado de Veneiro en San Emiliano: el frío en los valles de Babia

Completando el triángulo del frío leonés está Prado Veneiro, en el pueblo de Cospedal, que corresponde al municipio de San Emiliano, ubicado en la comarca de Babia. Este enclave registró -29 grados centígrados el 16 de febrero de 2016, una de las temperaturas más bajas jamás medidas en la península ibérica. Situado a unos 1.400 metros de altitud, en un valle rodeado de montañas, Prado Veneiro presenta condiciones ideales para la acumulación de aire frío durante las noches de invierno.

En Babia, la pradera de Prado Veneiro, Cospedal, lideró el frío con -16,6° según la estación local del ayuntamiento de San Emiliano.DL

La comarca de Babia es conocida tradicionalmente por su clima riguroso, pero incluso dentro de este territorio destaca Prado Veneiro por sus valores extremos. El valle donde se encuentra actúa como un colector natural de aire frío que desciende desde las cumbres circundantes de la Cordillera Cantábrica y queda estancado en las zonas más bajas. En situaciones de estabilidad atmosférica invernal, con anticiclón, cielos despejados y ausencia de viento, se producen intensas inversiones térmicas que explican estos valores tan extremos.

El entorno natural de Prado Veneiro es de una belleza excepcional, con paisajes de alta montaña que se transforman completamente durante el invierno. La zona forma parte del Parque Natural de Babia y Luna, un territorio de gran valor ecológico adaptado a condiciones climáticas extremas. Las comunidades vegetales y animales que habitan estos parajes han desarrollado estrategias específicas para sobrevivir a las durísimas condiciones invernales, constituyendo un interesante objeto de estudio para biólogos y ecólogos.