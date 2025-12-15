La UPL propone que la estación de tren de La Robla sea declarada BIC

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La UPL ha presentado en las Cortes de Castilla y León una iniciativa para exigir la declaración de la estación de tren de La Robla como Bien de Interés Cultural (BIC), ampliando esta protección a todo el conjunto ferroviario-industrial de la localidad. La formación reclama así la recuperación y puesta en valor de unas instalaciones actualmente en estado de abandono.

UPL defiende que La Robla fue el auténtico núcleo central del ferrocarril hullero, al actuar como principal nodo logístico de las cuencas mineras leonesas desde finales del siglo XIX. Destaca además la relevancia histórica y arquitectónica de la estación, catalogada como una de las pocas de «primera clase» de toda la línea, y pide a la Junta que actúe para garantizar la conservación de este patrimonio industrial clave.