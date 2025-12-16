Reolum conectará La Robla y Villadangos con dos ductos pioneros de CO₂ e hidrógeno

El complejo La Robla Green, desarrollado por Reolum en la provincia de León, se consolida como el núcleo tecnológico y logístico de un nuevo corredor industrial verde que movilizará una inversión global de 500 millones de euros y situará a Castilla y León entre los principales polos europeos del e-metanol verde y el hidrógeno renovable.

Desde esta instalación partirá una infraestructura pionera de ductos industriales que permitirá transportar hasta 200.000 toneladas anuales de CO₂ biogénico hacia el polígono industrial de Villadangos del Páramo, donde se levantará la planta Villadangos Green, eje productivo del proyecto. El CO₂ capturado en La Robla, en lugar de ser emitido a la atmósfera, será reutilizado como materia prima para la producción de combustibles sintéticos renovables, cerrando el ciclo de la economía circular.

El corredor industrial tendrá su origen en La Robla Green, donde Reolum ha desarrollado una instalación avanzada de producción de hidrógeno verde y captura de CO₂ biogénico. El proyecto incluye la construcción de un ducto de 37 kilómetros para el transporte de CO₂ y un segundo ducto para hidrógeno, con capacidad de almacenamiento de hasta 12 toneladas, que permitirá la interconexión de electrolizadores y de los polígonos industriales de El Crispín y Villadangos del Páramo.

Esta doble infraestructura convierte a La Robla en un nodo estratégico de integración energética, capaz de gestionar distintos vectores renovables y de suministrar materias primas clave para la industria del e-metanol verde. Se trata de una solución tecnológica de primer orden en Europa, diseñada para optimizar la eficiencia, reducir emisiones y maximizar el aprovechamiento de recursos renovables.

Impacto industrial, empleo y transición justa

La infraestructura que parte de La Robla se integra en Villadangos Green, la segunda planta de Reolum en León, cuya construcción está prevista para el segundo semestre de 2026 y que concentrará la mayor parte de la inversión, estimada en 500 millones de euros. El complejo industrial ocupará unas 40 hectáreas y tendrá una capacidad de producción de 140.000 toneladas anuales de e-metanol verde.

El conjunto del proyecto generará una media de 400 empleos durante la fase de construcción, con picos de hasta 800 trabajadores, y creará más de 60 empleos directos en la fase de operación. Además, refuerza la reindustrialización sostenible de La Robla y su entorno, una zona incluida en las políticas de transición justa, atrayendo inversión tecnológica y empleo cualificado.

El modelo industrial impulsado desde La Robla ha sido reconocido por las administraciones españolas y europeas por su carácter innovador e integrador. El proyecto ha obtenido la segunda mejor valoración entre los 27 presentados al programa estatal de incentivos a energías verdes y contará con 87 millones de euros de financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU. Asimismo, forma parte del Programa Valles del Hidrógeno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y ha sido incluido por la Comisión Europea en la lista de Proyectos de Interés Común.

En palabras de Yann Dumont, socio fundador y consejero delegado de Reolum, “La Robla es el corazón de este proyecto. Desde aquí articulamos una infraestructura industrial que conecta territorios, reutiliza el CO₂ como recurso y permite desplegar una de las plataformas de e-metanol verde más avanzadas de Europa”.