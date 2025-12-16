Los dos pueblos "mágicos" de León: tractores entre un patrimonio único

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se prepara para dar un salto cualitativo en su oferta turística con Sahagún y San Facundo en la prestigiosa red de Pueblos Mágicos de España para el año 2026. Esta designación, anunciada recientemente, supone un importante reconocimiento para estos dos enclaves históricos que destacan por su patrimonio cultural, natural y gastronómico, diferenciándolos entre los más de 8.100 municipios españoles gracias a este sello de calidad turística.

La iniciativa "Pueblos Mágicos de España", gestionada por una organización sin ánimo de lucro, tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo turístico y territorial sostenible de las localidades adheridas. A través de este programa, que llegará oficialmente a la provincia leonesa el próximo año, se pretende poner en valor los recursos locales de Sahagún y San Facundo, elevando su visibilidad nacional e internacional gracias a su singularidad y autenticidad como verdaderos tesoros del patrimonio rural español.

El programa Pueblos Mágicos de España, inspirado en su homónimo mexicano que lleva funcionando con éxito desde 2001, comenzó su andadura en nuestro país en 2019 y no ha dejado de crecer desde entonces. La iniciativa busca crear una red selecta de localidades con atractivos turísticos singulares que destaquen por su autenticidad, conservación patrimonial y compromiso con un desarrollo turístico sostenible.

Para obtener esta distinción, las localidades deben cumplir estrictos requisitos relacionados con la conservación de su patrimonio histórico-artístico, la existencia de tradiciones vivas, la calidad de sus infraestructuras turísticas y el compromiso de las autoridades locales con la sostenibilidad. Sahagún y San Facundo han superado este exigente proceso de selección que culminará con su designación oficial en 2026.

Los beneficios para las localidades designadas son múltiples: promoción nacional e internacional, inclusión en rutas turísticas especializadas, acceso a fondos para mejora de infraestructuras, formación para empresarios locales y, sobre todo, un posicionamiento diferencial en el competitivo mercado del turismo rural y cultural español.