Villadangos aprueba un plan de impulso a la vivienda social

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo ha aprobado definitivamente el estudio de detalle que modifica la ordenanza de vivienda unifamiliar adosada con el objetivo de facilitar la construcción de viviendas en una sola planta y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda social en el municipio.

El acuerdo fue adoptado por mayoría absoluta en el Pleno celebrado el 28 de noviembre y ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La modificación afecta a todas las parcelas reguladas por las ordenanzas de vivienda unifamiliar y adosada en suelo urbano consolidado, sin alterar la edificabilidad ni el número de viviendas previstas.

El cambio introduce dos novedades clave: permitir el adosamiento de edificaciones auxiliares cerradas (como garajes) a los linderos y al frente de vial, y establecer que la profundidad de la edificación principal sea independiente de la auxiliar, lo que permitirá optimizar el espacio en viviendas de planta baja.

El Ayuntamiento ha justificado esta medida en el interés público. "La falta de oferta de vivienda de promoción pública y privada se ha convertido en uno de los principales problemas del país", ha señalado en la memoria vinculante del estudio.

La tendencia hacia viviendas accesibles en una sola planta choca con las limitaciones actuales de ocupación, lo que dificulta incluso los proyectos de protección oficial. Con esta modificación, Villadangos busca impulsar un programa de vivienda social vinculado al crecimiento del Polígono Industrial, favoreciendo la llegada de familias y la revitalización del núcleo poblacional.

En este sentido, se prevé la construcción de catorce viviendas adosadas de protección oficial en una parcela situada entre las calles El Senderico y Camino Ancho, promovidas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.