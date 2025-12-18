El Museo de Sabero despide el año con música, muestras y actividades infantiles

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León despedirá el año con una variada e intensa programación cultural que se desarrollará en la Ferrería de San Blas los días 23, 26, 27, 28 y 30 de diciembre. Música, encuentros, exposiciones temporales y actividades infantiles conforman una propuesta pensada para todos los públicos durante las fechas navideñas.

La programación musical arranca el viernes 26 con el concierto del Merryl»s Street Choir, un coro de góspel, soul y jazz dirigido por María Quiroga, que actuará a las siete de la tarde con entrada gratuita previa inscripción. Al día siguiente, el sábado 27, el museo acogerá el tradicional concierto flamenco de final de año, protagonizado en esta ocasión por Gregorio Moya, ganador de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas, en un homenaje a los mineros llegados del sur de España.

El domingo 28 tendrá lugar el XV Encuentro de Amigos MSM, una cita anual que sirve para compartir el balance del año, presentar proyectos y agradecer el apoyo de los cerca de mil integrantes del programa de fidelización del museo.

Los más pequeños también contarán con actividades propias gracias a Divernavidad, que se celebrará las mañanas de los días 23 y 30 con talleres creativos y navideños dirigidos a niños de entre 4 y 12 años.

Además, durante estas fechas se podrán visitar varias exposiciones temporales gratuitas, como Las mil caras de Santa Bárbara, Suena la mina y Belenes del mundo, completando así una programación que refuerza la oferta cultural del museo en el cierre del año.