El año en el que la peste porcina y la gripe aviar pusieron en juego millones de euros

Los problemas vinculados con la sanidad animal, como la peste porcina africana o la gripe aviar, han puesto en juego este año cientos de millones de euros en exportaciones y han provocado subidas notables en algunos productos, lo que ha afectado directamente a los hogares.

En el ámbito del comercio exterior, declarar focos de infección conlleva el cierre de fronteras para un sector que exporta casi 15.000 millones de euros al año (cerca del 4 % del total de bienes exportados anualmente por España). Sólo con el impacto de la peste porcina africana (PPA) se calcula que se han puesto en jaque, al menos, 1.000 millones.

El consumidor final no es ajeno a todo esto y lo está notando, por ejemplo, en el precio de los huevos, porque el sacrificio de un elevado número de gallinas ponedoras los ha encarecido.

Este es un resumen de las principales enfermedades que han afectado a la ganadería en 2025:

Peste Porcina Africana

La peste porcina africana ha sido, sin duda, la gran sorpresa dentro del ámbito de la sanidad animal porque llevaba más de tres décadas sin aparecer en España y por la repercusión comercial que tiene para un sector tan relevante como el porcino.

Aunque, por el momento, sólo se han detectado casos en jabalíes en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental y ninguno en granjas, eso no evita que hasta 40 países hayan impuesto restricciones para la entrada de derivados del cerdo desde cualquier punto de España y no sólo desde la zona afectada.

España sigue negociando para que más países reconozcan la regionalización -y lo está consiguiendo- pero, aún así, desde patronales cárnicas como Anice reconocen que hay en juego "mucho más" de 1.000 millones de euros.

Mientras tanto, los científicos continúan investigando el origen del virus, cuya secuenciación genómica apunta a que pudiera haber salido de algún laboratorio cercano.

Gripe aviar

2025 ha sido el año en el que la gripe aviar de alta patogenicidad (capacidad para causar una enfermedad) ha vuelto a las granjas españolas, tras la detección en distintos puntos del país de 14 focos a los que hay que sumar un brote detectado ayer mismo en una granja de la provincia de Lleida, que aún está pendiente de confirmación por parte del Ministerio de Agricultura, lo que ha llevado al sacrificio de más de 2,5 millones de aves, principalmente gallinas ponedoras.

El virus sigue muy presente en la avifauna salvaje y eso llevó a las autoridades a decretar el confinamiento de todas las aves de granja de cría al aire libre a mediados de noviembre.

Más allá del impacto que tiene para las granjas afectadas -aún por cuantificar- lo que sí ha repercutido es en el ya de por sí precio inflacionista que venía teniendo el huevo, que se ha disparado un 30 % en un año, según el IPC de noviembre.

Lengua azul

La lengua azul ha tenido un importante impacto en la cabaña de ovino de la mano de un cambio de estrategia que ha llevado a España, desde principios de 2025, a implantar la vacunación voluntaria.

Se ha reducido hasta un 30 % el número de corderos al incrementarse el número de abortos en ovejas infectadas y por un menor número de preñadas, según han apuntado desde el sector.

En este caso, ha sido el consumidor español el que más lo ha notado, con subidas de precios por encima del 6 % anual (dato IPC noviembre), debido no sólo a esa menor oferta de cordero, sino también al empuje de envíos hacia el exterior, que han crecido el 20 % en el primer semestre.

Dermatosis nodular

Otra de las novedades en sanidad animal ha sido la irrupción de la dermatosis nodular contagiosa con la detección de 18 focos en ganado vacuno de la provincia de Girona a principios de octubre.

Esta patología, no transmisible a humanos, bloqueó una treintena de certificados sanitarios de exportación hacia una veintena de países pero, sin duda, el mayor quebradero de cabeza es el cierre de Marruecos a la entrada de vacuno vivo porque es el principal cliente (España exportó en 2024 cerca de 29.000 toneladas a ese destino por valor de 111 millones).

La buena noticia es que no se han notificado nuevos focos desde el 22 de octubre, a pesar de que la zona fronteriza francesa está detectando nuevos casos, y España, además, está implementando una campaña de vacunación ambiciosa en todas las zonas del noreste peninsular que se consideran de interés para evitar nuevos brotes.