El PSOE de Valderrueda critica el deterioro de la sanidad

El PSOE de Valderrueda ha denunciado la grave situación que atraviesa la sanidad pública en la Montaña Oriental Leonesa y ha acusado al Partido Popular y a su alcalde, Esteban González, de mantener un doble discurso y una actitud hipócrita al reclamar mejoras sanitarias mientras bloquea iniciativas municipales que exigen soluciones reales a la Junta de Castilla y León.

Desde el PSOE de León han señalado que «el PP dice defender la sanidad en la Montaña Oriental Leonesa ante alcaldes y portavoces, reconociendo incluso sus graves deficiencias, cuando es precisamente la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, la responsable directa de esta situación». En este sentido, los socialistas hanlamentado que «al mismo tiempo que hacen discursos vacíos, votan en contra de las propuestas del PSOE en el Ayuntamiento de Valderrueda para defender la atención primaria, las urgencias y el servicio de pediatría», lo que a su juicio «es una muestra más de la hipocresía con la que gestionan los servicios básicos en el medio rural».

Estas críticas llegan tras el rechazo, por parte del grupo popular, de la moción presentada por el PSOE en el Pleno municipal celebrado el pasado 12 de diciembre, en la que se reclamaba una atención sanitaria pública de calidad para el municipio y el conjunto del Área de Salud de Cistierna. La iniciativa exigía a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una atención médica continuada, el fin de la práctica de los llamados «médicos espejo», el refuerzo del personal sanitario, el mantenimiento del servicio de pediatría de lunes a viernes y la implantación de un servicio de urgencias en el consultorio de Puente Almuhey.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valderrueda, Emilio Ruiz, ha lamentado profundamente la postura del PP y ha afirmado que «es triste comprobar cómo el alcalde y diputado provincial antepone los intereses partidistas a la salud de los vecinos». «La realidad es que el servicio de pediatría en Cistierna se ha reducido a dos días y medio a la semana y que, este mes de diciembre, los consultorios del municipio solo contarán con consulta normal 12 días de un total de 31», ha explicado Ruiz. «El PP parece tomarnos por tontos cuando afirma defender la sanidad pública mientras vota justo lo contrario en los ayuntamientos», ha señalado el socialista, quien ha recordado que esta situación afecta especialmente «a una población envejecida y a las familias con niños, obligadas a desplazarse decenas de kilómetros para recibir una atención que debería estar garantizada».

Desde el PSOE han reiterado que la degradación de la sanidad en la Montaña Oriental es consecuencia directa de los recortes y la mala gestión de la Junta de Castilla y León , y han subrayado que seguirán utilizando todas las herramientas institucionales y sociales para defender una sanidad pública digna en el medio rural.