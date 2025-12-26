UPL exige a la Junta que “abandone su desidia” y defienda al sector remolachero para “la continuidad de un cultivo básico” en la Comunidad

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés exigió hoy a la Junta de Castilla y León que “deje a un lado su desidia” y defienda el sector azucarero y remolachero para “garantizar la continuidad de un cultivo básico en la Comunidad Autónoma”.

Así lo trasladó la secretaria general y procuradora en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, que estuvo presente en la jornada de trabajo organizada por la sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de los Trabajadores y en la que también participó AB Azucarera.

Gallego reiteró el apoyo de la formación leonesista a un sector que “ya sufrió un duro varapalo” en la provincia de León con el cierre de la azucarera de La Bañeza y que requiere del “trabajo de todos juntos” para mantenerlo a flote. No obstante, lamentó que “parece que al Partido Popular, que encabeza la Junta, poco le importa el sector, ya que su falta de compromiso es total con la ausencia en el encuentro de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, la de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, o del propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco”.

“Las urnas deben devolverles el próximo mes de marzo esta falta de compromiso para que León siga creciendo”, insistió la líder leonesista, quien demandó que la institución autonómica que proponga al Gobierno de España y lidere en Europa la defensa del sector de la remolacha para que su cultivo esté bajo el principio de “no prohibición sin solución”.

Asimismo, solicitó a la Junta que en la futura PAC 2027-2034 que se encuentra en negociación “se pueda considerar a la remolacha como cultivo estratégico en el país y pueda recibir apoyo en el marco de ayudas acopladas”.

En este sentido, Alicia Gallego reiteró que la zona de La Bañeza y el sector remolachero requiere “un impulso especial” para un cultivo que Castilla y León “lidera a nivel nacional”, lo que hace “esencial” que se propicie “el mantenimiento de la producción, el asentamiento de empleo y de población en el medio rural”.