Astorga fusiona tradición y sabor en un taller navideño

El Museo del Chocolate de Astorga fue escenario del primer taller de cocina «En Navidad, Astorga huele a chocolate», una actividad incluida en el programa navideño de este año.

El taller para adultos, titulado «El cacao en la mesa maragata: recetas dulces y saladas», estuvo impartido por el chef Jesús Prieto Serrano, del Restaurante Serrano de Astorga, y contó con la colaboración de Juan y Nuria, de Chocolates Santocildes, quienes ofrecieron una cata en directo y aportaron su producto para la elaboración de los platos.

La experiencia permitió a los asistentes conocer la historia del cacao, sus procesos de producción y su aplicación en la cocina, integrando distintas variedades de forma innovadora en recetas tanto dulces como saladas. Entre las elaboraciones destacaron bombones de foie y kikos, cogollos rellenos de aguacate, gambas y queso de la tierra con vinagreta de chocolate, bacalao al cacao, solomillo de cerdo ibérico albardado con boletus y cacao, y peras al vino con chocolate blanco.

Por su parte, Chocolates Santocildes ofreció una degustación de algunos de sus productos más emblemáticos, con especial protagonismo del chocolate Dubái, que despertó gran interés.

La programación sigue el 2 de enero con «Pequeños chocolateros por Navidad», con dos sesiones, a las 17.00 y a las 18.00 horas.